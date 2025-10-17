أخبار التكنولوجيا| أوبو تكشف الستار عن تابلت Oppo Pad 5.. وإنستجرام تطلق إعدادات رقابية جديدة للمراهقين

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بأحدث أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، تناولت أخبارا وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:



أطلقت شركة أوبو، رسميا جهازها اللوحي Oppo Pad 5 في حدث سلسلة هواتف Find X9 في الصين، يعتبر الجهاز الجديد لوحي إنتاجي رائد يجمع بين المواصفات المتطورة والشاشة ضد الوهج بالإضافة إلى أدوات تعليمية متقدمة.

يبدو أن سامسونج سبقت أبل في سباق الهواتف النحيفة والخفيفة عبر جهاز Galaxy S25 Edge، لكن هذا السبق لم يدم طويلا، إذ تشير تقارير متعددة إلى أن الشركة قررت إلغاء Galaxy S26 Edge بسبب ضعف مبيعات الإصدار السابق.

أعلنت شركة هونر عن ساعتها الذكية الجديدة Watch 5 Pro، التي تأتي بتصميم فاخر وقدرات قوية موجهة للمغامرين، ومحبي اللياقة البدنية، والمهتمين بالصحة.

أعلنت شركة أوبو، عن إطلاق سلسلة هواتفها الرائدة الجديدة Find X9 في الصين، والتي تضم Find X9 وFind X9 Pro، تركز السلسلة الجديدة على الأداء الفائق، والتصوير الاحترافي، والشحن السريع، مع تصميم مميز ومواد تصنيع متطورة، في خطوة تهدف إلى منافسة أقوى هواتف الفئة العليا في السوق.

بعد إطلاق سلسلة هواتفها الرائدة شاومي 17 الشهر الماضي في الصين، بدأت شركة شاومي فعليا تطوير الجيل الجديد Xiaomi 18، والمقرر وصوله في العام المقبل، بحسب تسريبات جديدة من المدون التقني الشهير Digital Chat Station.

أعلنت شركة هونر، عن إطلاق جهازين جديدين يعززان خط إنتاجها من الأجهزة الذكية، هما: الجهاز اللوحي MagicPad 3 Pro بشاشة كبيرة وأداء فائق، وساعة Watch 5 Pro الذكية التي تستهدف عشاق الرياضة والصحة بتصميم أنيق ومزايا متقدمة.

أعلنت منصة إنستجرام، عن إطلاق تحديث جديد يهدف إلى حماية المستخدمين المراهقين من المحتوى غير المناسب من خلال تفعيل إعدادات رقابية تعتمد معيار PG-13 بشكل تلقائي على جميع الحسابات المسجلة لمن هم دون سن 18 عاما.

عودة الأسطورة.. هونر تطلق هواتف Magic 8 بذكاء غير مسبوق

أعلنت شركة هونر، رسميا عن إطلاق سلسلة Magic 8 الجديدة، والتي تضم الهاتفين الرائدين Magic 8 وMagic 8 Pro.