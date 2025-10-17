قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
موعد مباراة الأهلى وإيجل البوروندي في دوري أبطال إفريقيا
مودرن سبورت يواجه وادي دجلة بتشكيل هجومي في الدوري الممتاز
لو عايز تجمع أفراد أسرتك في لجنة انتخابية واحدة أو تغير مكان لجنتك.. اعرف الطريقة من الوطنية للانتخابات
دعاء يوم الجمعة للرزق وقضاء الحاجة.. لا تفوت وقت ساعة الإجابة
تصنيف الفيفا الجديد.. مصر تتقدم عالميًا.. وتراجع المغرب
بعد وقف إطلاق النار.. تجميد العقوبات ضد إسرائيل في الاتحاد الأوروبي
الكرملين: قمة بوتين وترامب قد تعقد خلال أسبوعين
الخطيب: حضور الجمعية العمومية 31 أكتوبر واجب ورسالة وفاء للأهلي
الخطيب: قائمتي الانتخابية مزيج من الخبرة والشباب لخدمة الأهلي
أخبار التوك شو| الأرصاد تكشف حالة الطقس في مصر.. أسعار الذهب والدولار اليوم
الزمالك بالأبيض وديكيداها الصومالي باللبني في لقاء الكونفدرالية
الخطيب: مشروع الاستاد حلم يقترب من التحقق.. وبيت الأهلي مفاجأة
أخبار التكنولوجيا| أوبو تكشف الستار عن تابلت Oppo Pad 5.. وإنستجرام تطلق إعدادات رقابية جديدة للمراهقين

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بأحدث أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، تناولت أخبارا وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:
 

أوبو تكشف الستار عن Oppo Pad 5.. جهاز لوحي بقدرات خارقة
 

أطلقت شركة أوبو، رسميا جهازها اللوحي Oppo Pad 5 في حدث سلسلة هواتف Find X9 في الصين، يعتبر الجهاز الجديد لوحي إنتاجي رائد يجمع بين المواصفات المتطورة والشاشة ضد الوهج بالإضافة إلى أدوات تعليمية متقدمة.


 سامسونج تتخذ قرارا صادما.. ماذا حدث لـ Galaxy S26 Edge؟

يبدو أن سامسونج سبقت أبل في سباق الهواتف النحيفة والخفيفة عبر جهاز Galaxy S25 Edge، لكن هذا السبق لم يدم طويلا، إذ تشير تقارير متعددة إلى أن الشركة قررت إلغاء Galaxy S26 Edge بسبب ضعف مبيعات الإصدار السابق.

بتصميم فاخر ومزايا غامضة.. هونر تطلق ساعتها الجديدة Honor Watch 5 Pro

 

أعلنت شركة هونر عن ساعتها الذكية الجديدة Watch 5 Pro، التي تأتي بتصميم فاخر وقدرات قوية موجهة للمغامرين، ومحبي اللياقة البدنية، والمهتمين بالصحة.


شاشات فائقة السطوع وكاميرات عملاقة.. أوبو تعلن رسميا عن سلسلة Find X9

أعلنت شركة أوبو، عن إطلاق سلسلة هواتفها الرائدة الجديدة Find X9 في الصين، والتي تضم Find X9 وFind X9 Pro، تركز السلسلة الجديدة على الأداء الفائق، والتصوير الاحترافي، والشحن السريع، مع تصميم مميز ومواد تصنيع متطورة، في خطوة تهدف إلى منافسة أقوى هواتف الفئة العليا في السوق.

التسريبات تظهر مبكرا.. هل تقلب سلسلة Xiaomi 18 موازين الهواتف الذكية؟

بعد إطلاق سلسلة هواتفها الرائدة شاومي 17 الشهر الماضي في الصين، بدأت شركة شاومي فعليا تطوير الجيل الجديد Xiaomi 18، والمقرر وصوله في العام المقبل، بحسب تسريبات جديدة من المدون التقني الشهير Digital Chat Station.

هونر تكشف الستار عن MagicPad 3 Pro شاشة خارقة وبطارية لا تنفد

 

أعلنت شركة هونر، عن إطلاق جهازين جديدين يعززان خط إنتاجها من الأجهزة الذكية، هما: الجهاز اللوحي MagicPad 3 Pro بشاشة كبيرة وأداء فائق، وساعة Watch 5 Pro الذكية التي تستهدف عشاق الرياضة والصحة بتصميم أنيق ومزايا متقدمة.

قيود أقوي ومراقبة مشددة.. إنستجرام تطلق إعدادات رقابية جديدة للمراهقين

أعلنت منصة إنستجرام، عن إطلاق تحديث جديد يهدف إلى حماية المستخدمين المراهقين من المحتوى غير المناسب من خلال تفعيل إعدادات رقابية تعتمد معيار PG-13 بشكل تلقائي على جميع الحسابات المسجلة لمن هم دون سن 18 عاما.

عودة الأسطورة.. هونر تطلق هواتف Magic 8 بذكاء غير مسبوق

أعلنت شركة هونر، رسميا عن إطلاق سلسلة Magic 8 الجديدة، والتي تضم الهاتفين الرائدين Magic 8 وMagic 8 Pro. 

