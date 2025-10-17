قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

بيطري الأقصر يعالج 2000 رأس ويجري تلقيحا صناعيا لـ1114 أنثى ماشية

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
شمس يونس

تواصل مديرية الطب البيطري بالأقصر جهودها في تقديم الخدمات العلاجية والرعائية للحيوانات، في إطار خطة متكاملة تهدف إلى رفع الكفاءة الإنتاجية للماشية.


وقال الدكتور طارق لطفي مدير عام المديرية، إن فرق العلاج البيطري نجحت خلال شهر سبتمبر في علاج 2208 حالة حيوانية، شملت 578 حالة أمراض باطنية و108 أمراض تنفسية و27 حالة سوء تغذية، بالإضافة إلى 23 حالة جلدية، وإجراء 6 عمليات جراحية بيطرية دقيقة.
وأوضح أن الفرق الطبية نفذت أيضًا عمليات رش وتجريع لـ1025 حيوانًا لحمايتها من الطفيليات الداخلية والخارجية، إلى جانب تشخيص وفحص الحمل والسونار لـ184 أنثى.


وأشار إلى أن المديرية تولي اهتمامًا خاصًا ببرامج التلقيح الصناعي، حيث تم تلقيح 1114 أنثى من الأبقار والجاموس، منها 1000 بقرة و114 جاموسة، وذلك لتحسين الصفات الوراثية وزيادة إنتاجية الألبان واللحوم.
وأكد لطفي أن تلك الجهود تأتي ضمن رؤية وزارة الزراعة في تطوير قطاع الثروة الحيوانية وتحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات الحيوانية محليًا.


كما شدد على أن المديرية تتابع المربين بصفة دورية لتقديم الإرشاد والعلاج الميداني المجاني، بهدف رفع الوعي الصحي البيطري وتقليل معدلات النفوق بين الحيوانات.

تموين الشرقية
اطلالات
