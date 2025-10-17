قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
نتنياهو في مهبّ الريح.. سيناريوهات المصير السياسي لرئيس وزراء إسرائيل
منة شلبي: إنجاز العمر هيحصل لما أخد الأوسكار والممثل شقيان
وزير الاستثمار : تحديث سياسة مصر التجارية لتصبح أكثر انفتاحا ومرونة
خلل في المحرك.. هبوط إضطراري لطائرة أردنية في مطار حلب الدولي
يسرا وليلى علوي وأمينة خليل.. تجمع فني كبير في ندوة الفنانة منة شلبي
سمير فرج: الرئيس السيسي وجه بتعريف شباب الجامعات بالأحداث داخل وخارج مصر
هالة صدقي تكشف تفاصيل لأول مرة عن حادث ابنتها | خاص
تعرف على تعريفة الركوب لسيارات الأجرة بنطاق دمياط
مواجهات سهلة للفرق العربية بدوري أبطال إفريقيا
القبض على سائق سيارة ميكروباص تعدى على طالب بالضرب بالبحيرة
توروب يحضر المؤتمر الصحفي لمباراة الأهلي وإيجل نوار
جهاز الأهلي الجديد يعقد جلسات مع اللاعبين لتصحيح الأخطاء الفنية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مواجهات سهلة للفرق العربية بدوري أبطال إفريقيا

فريق الاهلي
فريق الاهلي
عبدالحكيم أبو علم

تسعى الفرق الكبرى بالقارة السمراء ، للاقتراب من التأهل لمرحلة المجموعات في بطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، حينما تنطلق منافسات ذهاب الدور التمهيدي الثاني للمسابقة القارية، اليوم ، حيث تستمر فعالياتها حتى بعد غد  الأحد.

ويشارك في الدور التمهيدي الثاني 11 فريقا عربيا، تتطلع لمواصلة مسيرتها في المسابقة، التي ظل لقبها حكرا على الأندية العربية خلال النسخ التسع الماضية.

وبينما يشهد هذا الدور العديد من الاختبارات السهلة لفرق الصفوة في أفريقيا، فقد تبرز مواجهتان عربيتان من العيار الثقيل، حيث يلتقي أهلي طرابلس الليبي مع ضيفه نهضة بركان المغربي، بينما يلعب الاتحاد المنستيري التونسي مع ضيفه شبيبة القبائل الجزائري، المتوج باللقب عام 1990.

ويستهل الأهلي ، البطل التاريخي للمسابقة برصيد 12 لقبا، مشواره في النسخة الجديدة للبطولة، بمواجهة مضيفه إيجل نوار البوروندي، فيما يفتتح الترجي التونسي، الذي حمل كأس البطولة أعوام 1994 و2011 و2018 و2019، مسيرته بمواجهة ليست بالصعبة أمام رحيمو، بطل بوركينا فاسو.

ويحل الجيش الملكي المغربي، الفائز باللقب عام 1985، ضيفا على حوريا كوناكري الغيني، بينما يلعب مولودية الجزائر، الذي حصد البطولة عام 1976، مع مضيفه كولومب سبورتيف الكاميروني.

ويخرج الهلال السوداني، الذي حصل على وصافة البطولة عامي 1987 و1992، لملاقاة مضيفه البوليس الكيني، حيث بات الفريق الأزرق هو الممثل الوحيد لبلاده في النسخة الحالية بعد الخروج المفاجيء لغريمه التقليدي المريخ، الذي ودع المسابقة مبكرا من الدور التمهيدي الأول على يد سانت إيلوا لوبوبو، بطل الكونغو الديمقراطية، الذي يواجه أورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي، حامل لقب البطولة عام 1995، الذي بلغ المربع الذهبي في النسخة الماضية للمسابقة.

ويستضيف نواذيبو الموريتاني فريق الملعب المالي، بينما يلعب ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي، وصيف النسخة الماضية، مع مضيفه ريمو ستارز النيجيري، ويواجه سيمبا التنزاني مضيفه نسينجيزيني هوتسبيرز من إيسواتيني.

ويسافر يانج أفريكانز التنزاني للعب ضد مضيفه سيلفر سترايكرز المالاوي، في حين يلتقي ستاد أبيدجان الإيفواري مع ضيفه بيترو أتلتيكو الأنجولي، وبلاك بولز الموزمبيق مع ريفرز يونايتد النيجيري، وفايبرز الأوغندي مع باور ديناموز الزامبي.

النادي الأهلي كرة القدم بطولة الدوري دوري ابطال افريقيا الترجي

البنزين

البترول: تثبيت أسعار البنزين والسولار بالسوق المحلية دون زيادة لمدة عام

أسطوانات البوتاجاز

رفع أسعار البنزين والسولار.. سعر أسطوانة البوتاجاز بعد الزيادة

سعر أتوبيسات النقل العام

بعد ارتفاع سعر البنزين والسولار.. زيادة أسعار تذاكر النقل العام رسميا

أسطوانات البوتاجاز

تصل لـ 100 جنيه.. سعر اسطوانة البوتاجاز التجاري بعد الزيادة الأخيرة

التعريفة الجديدة

زيادة سعر البنزين والسولار.. تعريفة السرفيس والنقل العام بالقاهرة

أنبوبة البوتجاز

بعد البنزين والسولار.. موعد زيادة سعر أنبوبة البوتاجاز

انابيب البوتاجاز

هترتفع 50 جنيه.. زيادة مرتقبة في أسطوانة البوتاجاز المنزلية

وزيرة التنمية المحلية

وزيرة التنمية المحلية تتابع الإجراءات الخاصة بتحديد أسعار تعريفة الركوب الجديدة

محافظ الشرقية

عقب تحريك أسعار المواد البترولية..تعديل تسعيرة السرفيس بالزقازيق لتكون 4.5 جنيه

تموين الشرقية

تموين الشرقية يشن حملات مكثفة لمتابعة تطبيق الأسعار الجديدة للمواد البترولية

أجملهم نيللي كريم وأمينة خليل.. إطلالات شبابية في مهرجان الجونة| صور

بالصور

قطار سكة حديد يتوسط معرض المخرج يوسف شاهين في مهرجان الجونة

معرض يوسف شاهين
معرض يوسف شاهين
معرض يوسف شاهين

عقب تحريك أسعار المواد البترولية..تعديل تسعيرة السرفيس بالزقازيق لتكون 4.5 جنيه

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

سوبارو تزيح الستار عن أحدث سيارتين STI ينتظرهما الجمهور

سوبارو
سوبارو
سوبارو

تموين الشرقية يشن حملات مكثفة لمتابعة تطبيق الأسعار الجديدة للمواد البترولية

تموين الشرقية
تموين الشرقية
تموين الشرقية

مصر

محمد سعيد حميد يكتب: مِصرُ الكِنَانةِ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: العالم في حضرة أم الدنيا وقائدها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الريد فلاج.. همس العلاقة قبل أن تصرخ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: صور غزة بين الذهاب والعودة

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

