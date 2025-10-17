الفرق بين التأخر اللغوي البسيط واضطرابات التوحد..فيديو

قالت الدكتورة منة بدوي استشارية الصحة النفسية وأخصائية التخاطب وعلوم ذوي القدرات الخاصة إن التأخر اللغوي البسيط قد ينتج في كثير من الأحيان عن نقص التحفيز اللفظي في البيئة المنزلية، كاعتماد الطفل على مربية أو انشغال الوالدين، مشيرة إلى أن هذه الحالات يمكن علاجها بسهولة من خلال جلسات لتحفيز اللغة والتفاعل اللفظي.

وأضافت خلال حوارها ببرنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد، أن حالات اضطرابات طيف التوحد، فأكدت أن منهج العلاج يختلف تمامًا، إذ تركز جلسات التخاطب على تنمية مهارات التواصل الاجتماعي إلى جانب تدريبات النطق واللغة.

وأضافت أن البرامج العلاجية المخصصة لأطفال التوحد تشمل كذلك تمارين للفكين والتعامل مع مشكلات فموية مثل صغر حجم الفك أو ضعف العضلات.

وشددت على أن كل طفل يحتاج خطة فردية تراعي احتياجاته الخاصة لتحقيق أفضل نتائج ممكنة.