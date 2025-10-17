استمرار الطابع التراثي لمسجدي السيدة عائشة والسيدة نفيسة ضمن تطوير القاهرة التاريخية

أكدت الدكتورة ولاء محمد، أستاذ التاريخ الإسلامي، أن أعمال التطوير الجارية في منطقة السيدة عائشة والسيدة نفيسة تراعي الحفاظ الكامل على الطابع المعماري والتراثي للمساجد والمباني التاريخية، مشددة على أن التطوير يستهدف تحقيق توازن بين الماضي والحاضر في إطار تنمية عمرانية مستدامة.

وأوضحت خلال مداخلتها الهاتفية على قناة صدى البلد، أن الشكل التراثي لمسجدي السيدة عائشة والسيدة نفيسة لن يتأثر بأعمال التطوير، بل سيتم تحسين البيئة العمرانية المحيطة بهما لإبراز قيمتهما التاريخية والدينية.

وأضافت أن الدولة تنسق مع وزارة الآثار لإزالة بعض المباني غير التاريخية الملتصقة بالمساجد والتي تمثل عوائق عمرانية، مؤكدة في الوقت نفسه أن أماكن بديلة ستُوفر للسكان المتأثرين في إطار خطة التطوير الممتدة حتى عام 2030.

وأشارت إلى أن المشروع يهدف في مجمله إلى رفع جودة الحياة في المناطق التاريخية بالقاهرة مع الحفاظ على الهوية الإسلامية والقبطية الأصيلة، لتظهر العاصمة في ثوب حضاري جديد يجمع بين الأصالة والمعاصرة.