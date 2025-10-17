قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

ثوروب: أسعى لتحقيق الفوز أمام إيجل نوار.. وأمتلك الكثير من المعلومات عن المنافس

ييس توروب
ييس توروب
عبدالحكيم أبو علم

وجه ييس توروب، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الشكر لبوروندي وشعبها على الاستضافة الكريمة، مؤكدًا أنها المرة الأولى التي يحضر فيها إلى بوجومبورا، مبديًا سعادته بالإقامة والضيافة وذلك في بداية حديثه خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم للحديث عن مباراة الأهلي وإيجل نوار غدًا.

وقال إنه شاهد فريق إيجل نوار في العديد من المباريات، ويمتلك ما يكفي من المعلومات عنه، وإن هذه ليست أول مرة يأتي فيها إلى أفريقيا، فقد سبق وحضر برفقة فريق أوجسبورج الألماني إلى جنوب إفريقيا في معسكر مغلق هناك، وخاض بعض المباريات الودية مع العديد من الفرق في جنوب أفريقيا.

وأكد أنه يعرف الكثير عن الكرة الإفريقية ولديه دراية كافية بها، كما يعرف الكثير عن فريق إيجل نوار. وبسؤاله عن الطقس هنا في بوروندي قال توروب: الطقس جديد علينا هنا بالنظر إلى مثيله في القاهرة، كانت هناك أمطار شديدة أمس لكن غدًا مع صافرة الحكم لا يهمني الطقس ويهمني فقط تحقيق الفوز.

وأوضح ثوروب أن دوري أبطال إفريقيا تعد بطولة مهمة جدًّا بالنسبة إليه وإلى الأهلي، ويخوض منافساتها لأول مرة خلال مسيرته التدريبية، ولهذا يسعى إلى انطلاقة قوية أمام إيجل نوار بتحقيق الفوز واستكمال المسيرة، مؤكدًا أن مباراة الغد تعد الشوط الأول وهناك شوط ثان في القاهرة.

واختتم المدير الفني حديثه بالتأكيد أن الأهلي يمتلك تاريخًا حافلًا بالبطولات على جميع المستويات، ويقف على أرض عامرة بالإنجازات، ولكنه جاء من أجل تحقق المزيد من الألقاب، ولهذا فهو يحترم جدًّا الماضي ولكنه سوف يعمل من أجل الحاضر والمستقبل.

