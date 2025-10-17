تفاصيل أول مستشفى افتراضي في مصر.. والـ5 سنوات المقبلة ستغير شكل الطب

كشف الدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية والمشرف العام على منظومة التأمين الصحي الشامل، عن تفاصيل أول مستشفى افتراضي تم تنفيذها في مصر، مؤكدًا أنها تمثل نقلة نوعية في تقديم خدمات الرعاية الصحية الرقمية، وتُعد خطوة جادة نحو مستقبل الطب الذكي في مصر.

وأوضح رئيس هيئة الرعاية الصحية خلال حوار تليفزيوني عبر قناة “ام بي سي مصر” أن المستشفى الافتراضي تهدف إلى تسهيل حصول المواطنين على الخدمات الطبية من خلال تكنولوجيا الاتصالات والذكاء الاصطناعي، دون الحاجة إلى الذهاب للمستشفيات، ما يخفف الضغط على البنية التحتية ويقلل من قوائم الانتظار، مشيرًا إلى أن المستشفى تقدم خدمات الاستشارات عن بُعد، المتابعة الدورية، والتشخيص الأولي للمرضى.

مشيرا إلى أن مجلس النواب شهد تقديم عدد من طلبات الإحاطة من قبل النواب، بهدف الوقوف على تفاصيل المشروع وتقييم مدى استفادة المواطنين منه، وهو ما يعكس اهتمامًا برلمانيًا واسعًا بتطوير المنظومة الصحية.

وأضاف رئيس الهيئة: “الـ 5 سنين اللي جاية هتكون مختلفة تمامًا في شكل العيادات والصحة والطب في مصر، إحنا بنبني نظام صحي ذكي، بيركز على الوقاية قبل العلاج، والتكنولوجيا هتكون عنصر أساسي في تقديم الخدمة الطبية”.

وأكد السبكي أن هيئة الرعاية الصحية تعمل حاليًا على تطوير البنية التحتية الرقمية وربط الوحدات الصحية والمستشفيات إلكترونيًا، بما يواكب المعايير العالمية، مشيرًا إلى أن مصر تسير بخطى ثابتة نحو التحول الرقمي الكامل في القطاع الصحي.

يُذكر أن مشروع المستشفى الافتراضي يأتي في إطار رؤية الدولة المصرية لتعزيز التحول الرقمي في مختلف القطاعات، وعلى رأسها الصحة، ضمن أهداف "رؤية مصر 2030" لضمان جودة الحياة وتحسين مؤشرات الصحة العامة للمواطنين.