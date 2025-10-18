جامعة قناة السويس تنظم ندوة علمية حول الإصابات الفطرية للأصابع.. ما أسبابها؟

نظمت كلية الصيدلة ندوة علمية بعنوان "الإصابات الفطرية للأصابع: أسبابها، علاجها وطرق الوقاية منها"، وذلك بإشراف عام من الدكتورة دينا أبو المعاطي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وبإشراف الدكتور صفوت عبد المقصود عميد كلية الصيدلة، وبإشراف تنفيذي من الدكتور إسماعيل سلامة وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، تحت رعاية الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس.

قدّمت الندوة الدكتورة مروة محمد عزب حماد، أستاذ دكتور بقسم الميكروبيولوجي والمناعة بكلية الصيدلة، والتي تناولت خلال محاضرتها تعريف الفطريات بوصفها كائنات حقيقية النواة غير متحركة، موضحة أبرز طرق انتشارها وتأثيراتها على الإنسان والبيئة.

كما استعرضت أنواع الفطريات ودورها الحيوي في تحليل المواد العضوية وإنتاج الغذاء والأدوية مثل البنسلين، إلى جانب إسهامها في الصناعات الغذائية كصناعة الخبز والجبن.

وفي المقابل، أوضحت المحاضرة الأضرار التي قد تنجم عن بعض أنواع الفطريات، ومنها التسبب في الأمراض الجلدية والنباتية وتلف المواد العضوية والتأثير السلبي على الهياكل الخشبية، مؤكدة ضرورة الوعي العلمي بمخاطرها وطرق الوقاية منها.

كما ناقشت الدكتورة مروة محمد عزب مرض "التينيا الملونة" باعتباره أحد الأمراض الجلدية الشائعة في المناطق الحارة والرطبة، مبيّنة أنه يظهر في صورة بقع متغيرة اللون على الجلد. وتطرقت إلى العوامل المسببة للمرض، ومن أبرزها الرطوبة الزائدة، ارتداء الملابس الضيقة، ونقص المناعة، مع شرح وافٍ لطرق التشخيص والعلاج وأهمية النظافة الشخصية والوقاية في الحد من الإصابة.

وفي ختام الندوة، تم التأكيد على أهمية التوعية بالممارسات الصحية السليمة والالتزام بالإرشادات الوقائية لتجنب الإصابات الفطرية، وقد نظم الندوة الأستاذ محمد عثمان مدير إدارة الاتصالات والمؤتمرات بقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة قناة السويس.