بايرن ميونخ يواجه دورتموند في قمة نارية بالدوري الألماني

يترقب عشاق كرة القدم حول العالم مواجهة من العيار الثقيل، حين يستضيف بايرن ميونخ غريمه التقليدي بوروسيا دورتموند، مساء اليوم السبت، على ملعب أليانز أرينا، ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري الألماني لموسم 2025-2026.

وتُعد مواجهة "دير كلاسيكر" بين بايرن ودورتموند واحدة من أقوى وأشهر المباريات على الساحة الكروية العالمية، نظرًا للتاريخ الكبير والمنافسة الشرسة بين الفريقين داخل وخارج المستطيل الأخضر.

ويدخل الفريق البافاري اللقاء متصدرًا جدول ترتيب الدوري برصيد 18 نقطة من 6 مباريات، محققًا العلامة الكاملة.

بينما يأتي دورتموند في المركز الثاني برصيد 14 نقطة، مما يمنح المباراة طابعًا تنافسيًا عاليًا بين القمة والوصافة.

ويطمح المدرب البلجيكي فنسنت كومباني، المدير الفني لبايرن ميونخ، إلى توسيع الفارق مع أقرب ملاحقيه، وتحقيق فوز مهم يعزز من هيمنة الفريق في صدارة الترتيب، خصوصًا بعد فشله في تحقيق الانتصار على دورتموند في مواجهتي الموسم الماضي، سواء في "أليانز أرينا" أو ملعب "سيجنال إيدونا بارك".