أمهات مصر: امتحانات شهر أكتوبر أول فرصة لقياس مستوى طلاب العام الحالي

صورة أرشيفية
ياسمين بدوي

أكدت عبير أحمد، مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم وائتلاف أولياء الأمور أنها تتابع استعدادات الطلاب والأهالي لبدء امتحانات شهر أكتوبر 2025 التي تُعد أول امتحانات شهرية في العام الدراسي الجديد 2025-2026.

وأكدت مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم وائتلاف أولياء الأمور في بيان لها، أن امتحانات شهر أكتوبر 2025 تمثل أول فرصة حقيقية للطلاب لقياس مستواهم الدراسي منذ انطلاق العام الجديد.

وأشارت إلى أهمية التعامل مع هذه الامتحانات بجدية لأنها تُظهر نقاط القوة والضعف، وتساعد الطلاب على تحسين أدائهم في الشهور القادمة.

وقالت مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم وائتلاف أولياء الأمور، إن البداية الجيدة تصنع فرقًا كبيرًا في مسار العام الدراسي، قائلة: “اللي هيذاكر من دلوقتي ويستعد كويس، هيدخل الامتحان بثقة، وهيعرف إزاي يطور من نفسه في اللي جاي”.

كما دعت مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم وائتلاف أولياء الأمور، الأهالي إلى دعم أبنائهم وتشجيعهم بهدوء، دون ضغط أو توتر، معتبرةً أن الهدف من الاختبار ليس الدرجات فقط، بل فهم المواد وتثبيت المعلومات، مشددة على أن "كل امتحان هو خطوة نحو تحسين المستوى، وفرصة جديدة للتقدم."

ضوابط امتحانات شهر أكتوبر 2025

  •  تستهدف امتحانات شهر أكتوبر 2025 ما تم تدريسه من الأسبوع الأول حتى الأسبوع الخامس في الفصل الدراسي الأول
  •  يقوم موجه أول المادة بتنفيذ 3 نماذج امتحانية في امتحانات شهر أكتوبر 2025 ، ويتم تسليمها للإدارة التعليمية بحيث يكون هناك 3 نماذج للمادة داخل الفصل الواحد وتراعى المواصفات الفنية للورقة الامتحانية

جدول امتحانات شهر أكتوبر 2025

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنها لن تتولى وضع جدول امتحانات شهر أكتوبر 2025 بشكل مركزي موحد على مستوى الجمهورية، مشيرةً إلى أن جدول امتحانات شهر أكتوبر 2025 تتولى وضعه وإعلانه المديريات والإدارات التعليمية والمدارس  مع الإلتزام بالموعد الرسمي المحدد له .

ويتم إعداد أسئلة امتحانات شهر أكتوبر 2025 من قِبل موجهي المواد لضمان العدالة وتوحيد مستوى التقييم.

كان محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قد شدد على الالتزام بتطبيق التقييمات وأعمال السنة بجميع المدارس ، بما يضمن انضباط العملية التعليمية وتحقيق الجودة التعليمية.

وأصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تعليمات عاجلة للإدارات بشأن التقييمات والاختبارات الشهرية ودرجات أعمال السنة لمادة التربية الدينية لجميع المراحل التعليمية ابتدائي وإعدادي وثانوي

وقررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن التقييمات الأسبوعية للمادة تجرى داخل الحصة بصورة مبسطة ، بحيث لا تزيد عن مفردتين فقط فى كل تقييم، وبحيث لا يزيد وقت تنفيذ التقييم عن خمس دقائق حرصا على وقت الشرح.

