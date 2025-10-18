ضبط ربع طن مواد غذائية غير صالحة للاستعمال الآدمى فى مطروح

أعلنت المهندسة هند مساعد، مدير مديرية التموين بمحافظة مطروح، ضبط كمية من المواد اللحوم المجمدة غير صالحة للاستهلاك الآدمي، خلال حملات تفتيشية مكثفة على الأسواق بمدينة مرسى مطروح.

وأوضحت أنه تم ضبط ربع طن من اللحوم المجمده غير صالحة للاستهلاك الآدمي في الحملة التموينية المكونة من مديرية التموين ومباحث تموين مطروح.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأضافت أنه جرى التحفظ على عينات من المضبوطات بالتنسيق مع مديرية الطب البيطري، وتم إعدام باقي الكميات غير الصالحة، وتحرير المحاضر اللازمة تمهيدًا للعرض على النيابة العامة.

من ناحية أخرى، وفى وقت سابق، تابع الدكتور إسلام رجب، نائب محافظ مطروح، استكمال أعمال حملة رفع المخلفات وكنس تجريد الأتربة بمنطقة الشارع الجديد وعزبة العجارمة وشارع عزاز ومنطقة زاهر جلال وعلم الروم.

كما أشرف على حملة نظافة مكبرة لرفع التراكمات شملت منطقتي عزبة السلام وطريق المقابر بحي الشروق.

جاء ذلك بحضور نواب رئيس المدينة ومديري إدارات المخلفات الصلبة والنظافة والحملة الميكانيكية بمركز ومدينة مطروح.

وتم خلال الحملة رفع نحو 400 طن من المخلفات الصلبة ونقلها إلى المدفن العمومي، بما يسهم في تحسين المظهر الحضاري للمدينة والحفاظ على البيئة والصحة العامة.

وأشاد نائب المحافظ بالمشاركة الإيجابية لأهالي المنطقة في أعمال نظافة منطقة الشارع الجديد، والتي تتم بالتزامن مع نظافة منطقة العجارمة، مع حث الأهالي على المشاركة في الحفاظ على نظافة المدينة، إيماناً بالدور المؤثر والإيجابي لأهالي المدينة.

وأكد نائب المحافظ استمرار تنفيذ حملات النظافة اليومية بجميع المناطق والأحياء، مع وضع خطة مكثفة لإنهاء التراكمات وذلك تنفيذًا لتوجيهات المحافظ، وبما يحقق بيئة نظيفة وآمنة لأهالي مطروح وزائريها.