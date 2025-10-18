تشكيل فريق البنك الأهلى لمواجهة الجونة فى الدوري

أعلن أيمن الرمادي المدير الفنى لفريق الكرة الاول بنادي البنك الأهلى عن تشكيل الفريق لمواجهة الجونة ضمن مباريات الجولة الحادية عشر من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز موسم 2025/2026.

وجاء التشكيل على النحو التالي

حراسة المرمى

عبد العزيز البلعوطي

خط الدفاع

عمرو الجزار، مصطفى الزناري، مصطفى دويدار، اسحاق يعقوبو

خط الوسط

محمد فتحى، محمد ابراهيم، احمد مدبولى، مصطفى شلبي

خط الهجوم

احمد ياسر ريان ، أسامة فيصل

ويجلس على مقاعد البدلاء

احمد صبحى، سعيدو سيمبوري، أمير مدحت، محمد بن شرقي ، احمد متعب، هشام صلاح، محمود عماد، ياو انور ، سيد نيمار.