الكونفدرالية| أحمد شريف يحرز هدف تقدم الزمالك في شباك ديكيداها الصومالي
بالقوة الضاربة.. تشكيل بيراميدز لمواجهة نهضة بركان في مباراة كأس السوبر الإفريقي
مصرع شقيقين غرقا خلال محاولتهم الهجرة بطريقة غير الشرعية
وزير خارجية المالديف يشيد بالدور المصري للتوسط لوقف إطلاق النار بغزة.. فيديو
"أمك".. سكرتيرة البيت الأبيض تهاجم صحفيا بسبب سؤال حول لقاء ترامب وبوتين
أسامة ربيع: ميرسك تعد من كبرى شركات الشحن والنقل البحري على مستوى العالم
استقرار أسعار الذهب اليوم السبت 18 أكتوبر 2025 بعد آخر انخفاض
الأرصاد: غدا طقس حار نهارا مائل للبرودة ليلا والعظمى بالقاهرة 30
الرئيس السيسي: مصر تتطلع لزيادة حجم استثمارات ميرسك العالمية في السوق المصري
دبلوماسي: نجاح المرحلة الثانية من اتفاق شرم الشيخ لن يتحقق إلا بضغط واشنطن
القومي للمرأة ووزارة العدل ينظمان اليوم التعريفي الأول لمناهضة جريمة ختان الإناث
رسميًا.. سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم السبت 18 أكتوبر 2025
أخبار البلد

وزير الخارجية: مصر تبذل أقصى جهد لسرعة تنظيم مؤتمر إعادة الإعمار بغزة

الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية
الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية
أ ش أ

أكد وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج الدكتور بدر عبد العاطي أن مصر تبذل أقصى جهد ممكن بالتعاون مع الأشقاء والأصدقاء في المنطقة وفي العالم؛ لسرعة تنظيم المؤتمر الدولي للتعافي المبكر وإعادة الإعمار بغزة بالقاهرة.

جاء ذلك رداً على أسئلة الصحفيين حول ترتيبات عقد مؤتمر إعادة إعمار غزة، وذلك خلال المؤتمر الصحفي المشترك الذي عقده وزير الخارجية اليوم السبت، مع نظيره المالديفي عبد الله خليل.

وقال عبد العاطي إن مصر تتابع - باهتمام بالغ - كل ما يتعلق بتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، مشيرا إلى الدور الريادي المصري في استضافة قمه شرم الشيخ للسلام.

وأضاف: "الآن بعد نجاحنا في وقف هذه الحرب لابد من أن ننظر للإمام ولابد من بدء التفاوض الفوري حول المرحلة الثانيه من خطة الرئيس ترامب للسلام"، مؤكدا ضرورة السعي- بأسرع وقت ممكن- لضمان التدفق الكامل للمساعدات، وبدون أي عوائق إلى داخل القطاع سواء المساعدات الإغاثية أو المواد الغذائية او المستلزمات الطبية.

وأشار الوزير بدر عبد العاطي إلى أن هناك حوالي 50 ألف فلسطيني من الجرحى؛ الغالبية منهم يعانون من إصابات بالغة؛ وبالتالي لابد من نشر مستشفيات ميدانية وعيادات متنقلة.

وكشف أن الحديث يدور حول عقد مؤتمر إعادة الإعمار خلال الأسبوع الثالث أو الرابع من شهر نوفمبر المقبل، وأنه سيتم تحديد الموعد بشكل دقيق من خلال الاتصالات التي نجريها مع كل الأطراف المعنية؛ سواء الولايات المتحدة أو الشركاء الأوروبيين أو الأشقاء العرب والدول الإسلامية.

وأوضح وزير الخارجية أن الحديث سيكون حول تنفيذ الخطة العربية الإسلامية، وأيضا خطه الرئيس ترامب وما تضمنته من تركيز على إتنمية قطاع غزة.. وقال إن هناك العديد من الدول التي طلبت أن تكون مشاركه في رعاية هذا الحدث الهام، ونحن منفتحين على هذه الطلبات، مضيفا أنه وبالتأكيد سيتم فور التوافق تحديد والإعلان عن موعد أنعقاد المؤتمر ليركز على الشق الخاص بالتعافي المبكر ودخول المواد الخاصة بتوفير الملاذات لإيواء الشعب الفلسطيني الموجود حاليا في العراء، خاصة ونحن على مشارف فصب الشتاء وأيضا العمل على توفير الخدمات الأساسية بأسرع وقت ممكن من خلال الخدمات الصحية والصرف الصحي ومياه الشرب وكل ما هو مطلوب من خدمات أساسية وبالتاكيد إزالة الركام والتعامل مع المتفجرات الموجودة.

وأشار وزير الخارجية إلى الاتصال الذي جرى مؤخراً مع رئيس الوزراء الفلسطيني وتم الاتفاق خلاله بالفعل على تحديث الخطة وتحديث حجم تقييم الدمار الذي لحق بالقطاع لأن الخطة السابقه كانت تتوقف عند يوم الرابع من مارس الماضي.. وقال إنه منذ الرابع من مارس حتى وقف هذه الحرب؛ كان حجم دمار هائل بسبب دخول القوات الإسرائيلية ومن ثم يجري الآن أو يتم الانتهاء من تقييم الخسائر .

وأضاف: الآن نتعاون مع الأمم المتحدة والبنك الدولي وكل المؤسسات والوكالات التابعة للأمم المتحدة ومع كل الدول الأوروبية واليابان والدول العربيه والإسلامية لتعبئة وحشد كل الموارد المطلوبة حتى نستطيع أن نلبي جزء من احتياجات الشعب الفلسطيني.

ولفت إلى أن الأولوية لإزالة الركام والمتفجرات وفتح الطرق في القطاع لضمان وصول المساعدات، وبدء مشروعات التعافي المبكر ثم إعادة الإعمار وإعادة بناء ما تم تخريبه وتدميره.

وشدد الوزير على أن مصر لم ولن تتوقف لحظة واحدة في هذا الإطار وتعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ واضحة وهي العمل السريع وبأقصى الطاقات لحشد كل الجهود المصرية والإقليمية والدولية لتغيير هذا الواقع المؤلم في قطاع غزه وإعطاء أمل لسكان القطاع بأن هناك ضوء في نهاية النفق وتثبيت وجودهم على القطاع، خاصة وأن القطاع جزء لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية المنشودة بتكاملة مع الضفة الغربية والتي القدس الشرقية جزء لا يتجزأ منها .

وفيما يتعلق بالسودان، قال إن مصر معنية - في المقام الأول - بكل ما يحدث في السودان الشقيق، مشيرا إلى أن جهود مصر تنصب في العمل على إنهاء الأوضاع المأساوية التي يشهدها السودان من خلال سرعة التوصل إلى هدنة إنسانية؛ تقود إلى وقف فوري لإطلاق النار؛ بما يستتبعه من عمليه سياسية شاملة لا تقصي أحداً وذات ملكية سودانية خالصة .

وقال الدكتور بدر عبد العاطي - في رده علي سؤال حول الجهود التي تقوم بها مصر حاليا بخصوص الوضع في السودان وما يتردد عن وساطة تقوم بها الرباعية الدولية التي تضم مصر والولايات المتحدة والسعودية والإمارات - إن الرئيس عبد الفتاح السيسي كان قد وجه الدعوه لشقيقه الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان لزياره مصر، وكان هناك لقاء مطولا وحرصا كاملا من جانب مصر على أولا دعم الدولة السودانية ودعم كل مؤسسات الدوله السودانية ومن بينها وفي قلبها بطبيعة الحال المؤسسة العسكرية السودانية .

ونوه الوزير بدر عبد العاطي إلى أن رئيس الجمهورية تحدث عن الأهمية البالغة لضرورة إنهاء الحرب التي تدمر مقدرات الشعب السوداني الشقيق ، ولابد من الحفاظ على هذه المقدرات، لافتا إلى وجود تحركات تتم في هذا الإطار؛ حيث كان هناك إعلانا من جانب "الرباعية" خلال سبتمبر الماضي؛ وهذا الإعلان يمثل خريطة الطريق لوقف الحرب في السودان.

وأعاد وزير الخارجية التأكيد على أن هذه الحرب تدمر كل شيء ولابد من إنهائها بأسرع وقت ممكن.. وقال: نعمل - بطبيعة الحال - من خلال هذه الجهود التي تستكمل في الفترة القادمة، وأن يكون هناك تفاهما بين كل الأطراف المعنية للعمل على التوصل إلى هدنة إنسانية بأسرع وقت ممكن، وإنهاء هذا الحصار الظالم على مدينة الفاشر والذي الآن امتد لأكثر من عام ونصف، مشددا على ضرورة دخول المساعدات إلى كل أنحاء الفاشر ودارفور والسودان، ولابد من أن يؤدي ذلك لوقف إطلاق النار ووقف لتدفق أي سلاح من الخارج وبدء العملية السياسية، “ذات الملكية السودانية”

وزير الخارجية بدر عبد العاطي المؤتمر الدولي للتعافي المبكر وإعادة الإعمار مؤتمر إعادة إعمار غزة إعادة إعمار غزة

900 جنيه نزول مفاجئ.. أسعار الجنيه الذهب وعيار 21 بعد التراجع من أعلى قمة

900 جنيه نزول مفاجئ.. أسعار الجنيه الذهب وعيار 21 بعد التراجع من أعلى قمة

المتهمين

القبض على فتاة و3 شباب يمارسون الرذيلة بالأسكندرية

أرشيفية لانقلاب مركب

غرق مركب هجرة غير شرعية بها مصريين أمام سواحل إيطاليا

ترامب

مظاهرات حاشدة اليوم في كل أمريكا ضد ترامب

جانب من الأعمال والاسحار التي عثر عليها بسوهاج

العثور على دُمى مشوهة في حملة تنظيف المقابر بالبلينا..ما القصة؟

سعر الجنيه الذهب

سعر الجنيه الذهب اليوم السبت 18-10-2025

الأرصاد

موجة صيف جديدة.. تحذير هام من الأرصاد والحرارة تلامس الـ40

ارشيفية

السعر 274 جنيها.. جرعات لقاح الإنفلونزا والفئات العمرية المستهدفة وأماكن الصرف

محافظ كفر الشيخ

محافظ كفر الشيخ يعتمد المخطط التفصيلي المُحدَّث لمدينة فوة | صور

ندوة احتفالات بذكرى اكتوبر فى مطروح

تاريخ من البطولات - حاضر من الإنجازات .. ندوة بمطروح عن نصر أكتوبر

احتفالات العلمين بالذكرى 83

بحضور ممثلى العديد من الدول الاجنبية .. العلمين تحتفل بالذكرى 83 للحرب العالمية الثانية

بالصور

لذيذ وسهل التحضير .. تحضير البفتيك على طريقة الشيف فاطمة أبو حاتي

طريقة عمل البفتيك
طريقة عمل البفتيك
طريقة عمل البفتيك

كيت بلانشيت على السجادة الحمراء لمهرجان الجونة لعرض فيلم father mother sister brother

كيت بلانشيت
كيت بلانشيت
كيت بلانشيت

بشهر النصر.. أفخم الماركات العالمية بمزاد جديد للسيارات ‏

مزاد سيارات
مزاد سيارات
مزاد سيارات

للستات والرجال .. عشبة منسية مفيدة للخصوبة ومشاكل الحيض

الخصوبة
الخصوبة
الخصوبة

كارولين ليفيت

"أمك".. سكرتيرة البيت الأبيض تهاجم صحفيا بسبب سؤال حول لقاء ترامب وبوتين

جــ.ـريمة الطفل في الإسماعيلية

ما وراء جــ.ـريمة الطفل في الإسماعيلية.. اعترافات تكشف كل شيء

المتهم

مسجل خطر ومدمن.. القبض على المتهم بتفريغ إطارات سيارة طبيبة بمدينة نصر

مهرجان الجونة

إطلالات غريبة بمهرجان الجونة 2025.. فساتين شفافة وبدلات غريبة

