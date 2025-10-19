قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بريطانيا تمنع جماهير «مكابي تل أبيب» من حضور مباراة «أستون فيلا».. لهذه الأسباب
«اللي مش عايز ميجيش».. أحمد سعد يُعلن موعد حفله القادم في ألمانيا
بجوار المطرانية.. حريق يلتهم قطعة أرض زراعية بطريق أخميم في سوهاج |صور
كان رايح شغله.. وفاة نقيب شرطة في حادث مروري بطريق الإسماعيلية القاهرة الصحراوي
دوري أبطال إفريقيا.. بعثة الأهلي في طريق العودة للقاهرة بعد الفوز على إيجل نوار البوروندي|شاهد
نجم الزمالك: اللاعيبة بتروح الأهلي علشان بيدي 150 مليون جنيه
الجاموس دهسته داخل منزله.. مصرع طفل في واقعة مأساوية بسوهاج
بإطلالة جذابة.. حورية فرغلي تحتفل بعيد ميلادها في أجواء خاصة بمنزلها |شاهد
«السياحة والآثار» تكشف حقيقة تقدّم الوزير ببلاغ ضد أحد الصحفيين
جوزيه جوميز يقترب من الرحيل عن تدريب الفتح السعودي .. تفاصيل
أذربيجان تنضم لقوة دولية مُحتملة في غزة وفق خطة ترامب للسلام
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأحد 19 أكتوبر 2025 على الصعيد الصحي والمهني والعاطفي

حظك اليوم
حظك اليوم
حياة عبد العزيز

حظك اليوم وتوقعات الأبراج من أبرز ما يبحث عنه الأشخاص في بداية كل يوم جديد، للبحث عن أسرار علم الفلك وكيفية التصرف في بعض المواقف المهنية أو الشخصية.

في هذا التقرير نستعرض حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأحد 19 اكتوبر 2025 على الصعيد المالي والصحي والعاطفي.

برج الحمل وحظك اليوم الأحد 19 أكتوبر 2025

من المرجح أن تتلقى الدعم والبركات من الكبار. سيبقى مزاجك متفائلًا، ومن المتوقع أن يبقى وضعك المهني مستقرًا. اليوم مثالي لتجديد علاقتك. قد تبدأ مهمة مهمة بأفكار جديدة، مما قد يؤدي إلى نتائج إيجابية.

برج الثور وحظك اليوم الأحد 19 أكتوبر 2025

قد تكون مساعدة الشخصيات المؤثرة مفيدة. ستكون علاقاتك الاجتماعية متناغمة، ومن المرجح أن يُقدّر عملك. يُشير إلى نموّ ماليّ، وقد يجد مهندسو البرمجيات هذا اليوم مُثمرًا للغاية. يمكن للطلاب توقع فرص جديدة للتقدّم.

برج الجوزاء وحظك اليوم الأحد 19 أكتوبر 2025

قد تُحسّن لقاءاتك مع أشخاص إيجابيين مزاجك وتفتح لك آفاقًا جديدة للنجاح. من المرجح أن تحظى بتقدير في العمل. قد تحتاج إلى تعديل روتينك اليومي لإنجاز بعض المهام. ستبقى صحتك مستقرة. قد تكون رحلة قصيرة مع شريك حياتك خيارًا مطروحًا. إذا كنت تفكر في استثمار، فتأكد من مراجعة شاملة قبل المضي قدمًا.

برج السرطان وحظك اليوم الأحد 19 أكتوبر 2025

قد تستغرق بعض المهام وقتًا أطول من المخطط لها، لذا تجنّب التوتر غير الضروري. قد يكون اقتراح من شخص قريب مفيدًا. قد تتبلور خطة جديدة لزيادة الدخل، مما يجعل اليوم متوازنًا بشكل عام.

برج الأسد وحظك اليوم الأحد 19 أكتوبر 2025

قد يتلقى المهنيون مشروعًا جديدًا قد يكون مفيدًا على المدى الطويل. سيحقق الطلاب النجاح من خلال الجهد المتواصل. قد يبدو عبء العمل في المكتب ثقيلًا، لكن توجيهات الزملاء ذوي الخبرة ستكون قيّمة. قد تُضفي الزيارات الاجتماعية في المنزل بهجةً وسرورًا.

برج العذراء وحظك اليوم الأحد 19 أكتوبر 2025

قد تلتقي مجددًا بصديق طفولتك، فتُعيد إليك ذكرياتٍ جميلة. ستُنجز أعمالٌ معلقة، وقد تُبرم اتفاقيات عملٍ جديدة. من المُرجّح أن تنجح خططك لتوسيع نطاق العقارات أو الاستثمارات.

 

برج الميزان وحظك اليوم الأحد 19 أكتوبر 2025

قد تشارك في أنشطة مجتمعية أو اجتماعية. قد يُكلّل مشروع جديد في العمل بالنجاح بفضل اجتهادك. من المحتمل حدوث تقلبات صحية طفيفة. قد تتطلب الأمور القانونية توجيهًا من كبار المسؤولين. توخَّ الحذر المالي. قد تدفعك الالتزامات العائلية إلى بعض التنقلات.

برج العقرب وحظك اليوم الأحد 19 أكتوبر 2025

قيّم وضعك المالي قبل مساعدة الآخرين. لا تدع الأفكار السلبية تُسيطر على تفكيرك. ستُثمر جهودك اليوم نتائج إيجابية. قد يتلقى العاملون في القطاع المصرفي أخبارًا سارة. هذا وقت مثالي لتجربة أفكار جديدة. ستزداد السعادة والازدهار في المنزل..

برج القوس وحظك اليوم الأحد 19 أكتوبر 2025

قد يرافقك أفرادٌ من عائلتك في زيارةٍ إلى مكانٍ ديني. من المُرجّح أن تجني مكاسبَ ماليةً، وستُنعش التطوراتُ الجديدة بيئةَ عملك. قد تصلك أخبارٌ سارة، وقد يتنامى تأثيرك المهني. ستتوطّد العلاقات العاطفية بفضل التفاهم المتبادل.

برج الجدي وحظك اليوم الأحد 19 أكتوبر 2025 

 

بالتركيز والعزيمة، ستُنجز مهامك بكفاءة. سيكون اليوم رائعًا للرومانسية، وقد تستمتع بتناول وجبة مميزة في مطعم. تجنّب إهمال المسؤوليات. ستبقى صحتك مستقرة، وستعمل بسرعة لإنجاز مهامك.

برج الدلو وحظك اليوم الأحد 19 أكتوبر 2025

تجنّب مُقارنة نفسك بالآخرين، وثق بنفسك. ستستمتع بوقتك مع الأصدقاء، مما يُحافظ على مزاجك الجيد. كما ستُساهم في العمل الاجتماعي.

برج الحوت وحظك اليوم الأحد 19 أكتوبر 2025 

 

إنه يوم مناسب لتطبيق أفكار جديدة في العمل. مهما كانت خطتك، سيتبعها النجاح. ستدعمك عائلتك بشكل كامل في إنجاز مهامك المنزلية. ستتاح لك فرص عديدة لإثبات ذاتك.

حظك اليوم حظك توقعات الأبراج الأبراج

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مرتبات أكتوبر 2025

بشرى لـ4.5 مليون موظف.. موعد صرف مرتبات أكتوبر 2025 بعد قرار التبكير

900 جنيه نزول مفاجئ.. أسعار الجنيه الذهب وعيار 21 بعد التراجع من أعلى قمة

900 جنيه نزول مفاجئ.. أسعار الجنيه الذهب وعيار 21 بعد التراجع من أعلى قمة

الواقعة

القبض على المتهم بمطادرة شاب باستخدام سيارة وبندقية آلية على طريق الإسماعيلية

أرشيفية لانقلاب مركب

غرق مركب هجرة غير شرعية بها مصريين أمام سواحل إيطاليا

الأرصاد

موجة صيف جديدة.. تحذير هام من الأرصاد والحرارة تلامس الـ40

السيد البدوي

دار الإفتاء: السيد البدوي من الأولياء وكتب الله له القبول في الأرض

المستشار عصام الدين فريد

بعد انتخابه رئيسا للشيوخ.. من هو المستشار عصام الدين فريد؟

الفنان عمر محمد رياض

عمر محمد رياض: الجزء الثاني من "لن أعيش في جلباب أبي" قيد التحضير| خاص

ترشيحاتنا

ريدمي K90

هاتف ريدمي K90 برو ماكس.. أداء فخم وسعر مفاجئ في الفئة المتوسطة

أخبار التكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا| سامسونج تكشف عن خطوة غير متوقعة للمستخدمين.. ظهور عملة معدنية تحمل صورة ستيف جوبز

سيارات ألمانية

ألمانيا تعيد حوافز السيارات الكهربائية لإنقاذ الصناعة

بالصور

لو بتفكري تقصيه.. نجمات تألقن بالشعر القصير على السجادة الحمراء

ميس حمدان
ميس حمدان
ميس حمدان

بحضور أبطاله .. 50 صورة لنجوم الفن فى عرض فيلم كولونيا بمهرجان الجونة

منة شلبي
منة شلبي
منة شلبي

الكهرباء هي السبب.. أسهم شاومي تسجل أكبر تراجع في 3 أعوام

سيارة شاومي
سيارة شاومي
سيارة شاومي

مرسيدس تعود بسيارة كلاسكية وروح عصرية من المستقبل.. بالصور ‏

مرسيدس فيجن أيكونيك الاختبارية
مرسيدس فيجن أيكونيك الاختبارية
مرسيدس فيجن أيكونيك الاختبارية

فيديو

طـ.ــلاسم داخل القبور

ملابس نساء وطلاسم داخل القبور.. البلينا تتحرك ضد السـ.ــحر المدفون

سارق الطعام الذكى

​سارق الطعام الذكي.. قصة عاطل احتال بـ 124 حساباً للحصول على الآيس كريم مجاناً

عودة لن أعيش في جلباب أبي

بعد أكثر من ربع قرن.. عودة مفاجئة لمسلسل "لن أعيش في جلباب أبي" بجزء ثان

كارولين ليفيت

"أمك".. سكرتيرة البيت الأبيض تهاجم صحفيا بسبب سؤال حول لقاء ترامب وبوتين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مصر

محمد سعيد حميد يكتب: مِصرُ الكِنَانةِ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: العالم في حضرة أم الدنيا وقائدها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الريد فلاج.. همس العلاقة قبل أن تصرخ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: صور غزة بين الذهاب والعودة

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

المزيد