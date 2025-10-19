الاتحاد: مبادرة الرئيس لجمع تبرعات لإعمار غزة تؤكد النهج الإنساني لمصر ودورها القومي الثابت

أكد محمد سيف، نائب رئيس حزب الاتحاد، أن تكليف الرئيس عبد الفتاح السيسي للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بدراسة إنشاء آلية وطنية لجمع تبرعات ومساهمات المواطنين لإعادة إعمار غزة يعكس النهج الإنساني والوطني للدولة المصرية، التي لم تتخلَّ يومًا عن مسؤوليتها تجاه القضية الفلسطينية وشعبها المناضل.

وأوضح "سيف"، في تصريحات صحفية اليوم، أن هذا القرار الذي جاء خلال الندوة التثقيفية للقوات المسلحة، يحمل دلالات قوية على استمرار مصر في أداء دورها التاريخي تجاه فلسطين، ليس فقط سياسيًا وأمنيًا من خلال جهود التهدئة، بل أيضًا إنسانيًا وتنمويًا عبر المشاركة الشعبية في إعادة إعمار ما دمرته الحرب، مؤكدًا أن تلك المبادرة تمثل ترسيخًا لوحدة المصير بين الشعبين المصري والفلسطيني.

وأضاف نائب رئيس حزب الاتحاد أن إشراك المجتمع المدني والمواطنين في دعم القضية الفلسطينية يعزز روح التضامن والمسؤولية المشتركة، ويؤكد أن مصر لا تتحرك فقط بقرارات حكومية، بل بقوة مجتمعها وشعبها الواعي الذي يدرك عمق البعد القومي للقضية.

وأشار "سيف" إلى أن مصر تواصل قيادة معركة الوعي والإنسانية في المنطقة، وتقدم نموذجًا فريدًا في الجمع بين الدبلوماسية الفاعلة والعمل الإنساني الملموس، مؤكدًا أن هذا التحرك الجديد يمثل امتدادًا طبيعيًا لدور مصر في صون الأمن القومي العربي ودعم الاستقرار في الشرق الأوسط.

وذكر محمد سيف أن كلمة الرئيس السيسي خلال الندوة التثقيفية حملت رسائل قوية بشأن ما عانته المنطقة جراء الحرب وما بذلته مصر من أجل وقفها.