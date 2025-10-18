حماس: سنسلم جثتي محتجزين مساء اليوم للصليب الأحمر

أعلنت حركة حماس أنه ستسلم جثتي محتجزين مساء اليوم للصليب الأحمر، وذلك وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة “القاهرة الإخبارية”.



وأضافت حركة حماس: استخرجنا جثتين لمحتجزين اليوم وسنسلمهما عند الساعة 10 مساء بالتوقيت المحلي.

قوافل المساعدات الإنسانية

من جانب آخر؛ قالت مي الصابغ، مسؤولة الإعلام في اتحاد الصليب الأحمر والهلال الأحمر الدولي، إن هناك إجراءات واضحة تحدد المواد المسموح بإدخالها إلى قطاع غزة ضمن قوافل المساعدات الإنسانية، إلا أن الاعتراض الذي واجه أول شاحنة مساعدات تسبب في خسائر كبيرة للهلال الأحمر المصري، نتيجة توقف القافلة لفترات طويلة، وتجاوزها مواعيد التفتيش، مما أدى إلى أضرار في بعض المحتويات.

وأشارت خلال مداخلة مع الإعلامية أمل الحناوي، ببرنامج «عن قرب مع أمل الحناوي» على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن تسيير شاحنات المساعدات في مثل هذه الظروف المعقدة هو تحدٍّ كبير بحد ذاته، حيث يتطلب تنسيقًا دقيقًا وجهودًا ميدانية مكثفة، وأن الهلال الأحمر المصري يتحمّل أعباء ضخمة على الأرض لضمان وصول المساعدات، رغم ما يتعرض له من تأخير ومشاكل لوجستية.