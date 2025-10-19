دبلوماسي: الوضع في السودان معقد ويحتاج لتعامل حكيم

قال السفير ياسر سرور، مساعد وزير الخارجية، إن إنهاء الحرب المستمرة في السودان ليس بالأمر السهل، نظراً لتعقيدات الوضع الداخلي ووجود مكونات قبلية وعسكرية متنوعة، مشيراً إلى أن إدارة هذه الملفات تقع على عاتق القيادة السياسية المصرية بالتعاون مع السودانيين أنفسهم لضمان وضع حد للتدخلات العسكرية أو المجتمعية التي قد تعرقل جهود السلام.

تعامل حكيم وتدرج في الحلول

وأضاف السفير، خلال لقاء خاص في برنامج الحصاد الإفريقي من تقديم الإعلامي حساني بشير على شاشة القاهرة الإخبارية، أن الوضع في السودان معقد ويحتاج إلى تعامل حكيم وتدرج في الحلول، مؤكداً أن التوصل إلى هدنة إنسانية ووقف إطلاق النار يمثلان الخطوة الأولى الأساسية قبل إطلاق أي عملية سياسية شاملة.

وأوضح أن هذه العملية السياسية يجب أن تكون بقيادة وملكية سودانية لضمان قبولها وفاعليتها على الأرض.

وأكد مساعد وزير الخارجية المصري أن القاهرة ملتزمة بدعم كل خطوات التهدئة والتسوية السياسية في السودان، مع استمرار التشاور والتنسيق مع كافة الأطراف المعنية لضمان نجاح المبادرات، مشدداً على أن الحل التدريجي والمتدرج هو السبيل الأمثل لتحقيق السلام والاستقرار في هذا البلد الشقيق.