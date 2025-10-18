وفد باكستاني برئاسة وزير الدفاع يجري محادثات مع ممثلي طالبان في الدوحة وسط توتر متصاعد

قالت وزارة الخارجية الباكستانية إن وفدًا رفيع المستوى برئاسة وزير الدفاع خواجة آصف عقد، اليوم السبت، محادثات مع وفد من حركة طالبان الأفغانية في العاصمة القطرية الدوحة، في وقت تتصاعد فيه التوترات بين الجارتين عقب موجة من الهجمات عبر الحدود.

وأضافت الوزارة في بيان لها أن المناقشات تركز على "إجراءات فورية لوقف الإرهاب العابر للحدود ضد باكستان والذي ينطلق من الأراضي الأفغانية، واستعادة السلام والاستقرار على طول الحدود الباكستانية الأفغانية".

وأكد البيان أن "باكستان لا تسعى إلى التصعيد"، لكنها دعت سلطات طالبان إلى "الوفاء بالتزاماتها أمام المجتمع الدولي، ومعالجة المخاوف الأمنية المشروعة لباكستان من خلال اتخاذ إجراءات يمكن التحقق منها ضد الكيانات الإرهابية".

وكان الجانبان قد وافقا في وقت سابق على تمديد وقف إطلاق النار لمدة يومين إضافيين حتى انتهاء محادثات الدوحة، بعد هدنة أولية استمرت 48 ساعة شهدت التزامًا نسبيًا من الطرفين.

