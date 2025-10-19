قبل برد الشتاء.. 5 نصائح مهمة للوقاية من حساسية الصدر

دخول فصل الشتاء يزداد انتشار أمراض حساسية الصدر بشكل ملحوظ، خاصة بين الأطفال وكبار السن والمصابين بالأمراض التنفسية المزمنة. ويرجع ذلك إلى مجموعة من العوامل البيئية والمناخية، أهمها:



انخفاض درجات الحرارة: البرودة المفاجئة تؤدي إلى انقباض الشعب الهوائية، مما يسبب ضيق التنفس والسعال لدى مرضى الحساسية.



زيادة معدلات التلوث: نتيجة استخدام وسائل التدفئة والدخان المنبعث من عوادم السيارات، ما يفاقم التهابات الجهاز التنفسي.

قلة التهوية داخل المنازل: في الشتاء يغلق الناس النوافذ لتدفئة المكان، فيزداد تركّز الغبار والعفن والعثّ المنزلي، وهي من أهم مسببات الحساسية.

الإصابة المتكررة بنزلات البرد والإنفلونزا: العدوى الفيروسية تُضعف الجهاز التنفسي وتزيد من نوبات الحساسية.



أبرز الأعراض:



ضيق في التنفس أو صفير في الصدر

سعال مستمر، خصوصاً أثناء الليل أو الصباح الباكر

إحساس بالاختناق أو ضيق الصدر

زيادة إفراز المخاط

نصائح للوقاية:

تجنب التعرض المفاجئ للهواء البارد، خصوصاً عند الخروج من أماكن دافئة.



تهوية المنزل يومياً ولو لفترة قصيرة.

الابتعاد عن التدخين والمدافئ التي تعمل بالفحم أو الكيروسين.

الاهتمام بتقوية المناعة بتناول أطعمة غنية بفيتامين "C" وشرب الماء بكثرة.



المتابعة المنتظمة مع الطبيب واستخدام البخاخات أو الأدوية الوقائية عند اللزوم.

