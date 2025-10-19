قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رشا عبد العال: طرح الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية مطلع نوفمبر
مقتل جندي وإصابة 2 بجيش الاحتلال إثر استهداف آلية إسرائيلية في رفح
بعد التطوير التاريخي.. موعد افتتاح حديقة حيوان الجيزة
أمراض فيروسية تهدّد الأطفال مع تغيّر الفصول .. تعرف على طرق الوقاية
نائب: الفترة القادمة ستشهد تغييرا فى الأنماط السياحية لجذب أكبر عدد من السائحين
شوبير: يورشيتش صنع الفارق مع بيراميدز.. وماييلي لاعب مؤثر محليًا وأفريقيًا
دوي انفجارات وتحليق كثيف لطائرات إسرائيلية فوق رفح يُثير ذعر المدنيين
وليد صلاح الدين: الفوز علي ايجل نوار خطوة نحو لقب دوري أبطال أفريقيا
الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة تستضيف منتدى الأعمال المصري السويسري
«رجال يد الأهلي» يواجه «فاب» الكاميروني بنصف نهائي بطولة إفريقيا
نتنياهو يعقد جلسة أمنية لبحث الردّ على انتهاك وقف إطلاق النار في غزة
إعلام إسرائيلي: الجيش يشن غارات على رفح الفلسطينية بعد تبادل إطلاق النار
مرأة ومنوعات

قبل برد الشتاء.. 5 نصائح مهمة للوقاية من حساسية الصدر

حساسية الصدر
حساسية الصدر
ريهام قدري

دخول فصل الشتاء يزداد انتشار أمراض حساسية الصدر بشكل ملحوظ، خاصة بين الأطفال وكبار السن والمصابين بالأمراض التنفسية المزمنة. ويرجع ذلك إلى مجموعة من العوامل البيئية والمناخية، أهمها:


انخفاض درجات الحرارة: البرودة المفاجئة تؤدي إلى انقباض الشعب الهوائية، مما يسبب ضيق التنفس والسعال لدى مرضى الحساسية.


زيادة معدلات التلوث: نتيجة استخدام وسائل التدفئة والدخان المنبعث من عوادم السيارات، ما يفاقم التهابات الجهاز التنفسي.

قلة التهوية داخل المنازل: في الشتاء يغلق الناس النوافذ لتدفئة المكان، فيزداد تركّز الغبار والعفن والعثّ المنزلي، وهي من أهم مسببات الحساسية.

الإصابة المتكررة بنزلات البرد والإنفلونزا: العدوى الفيروسية تُضعف الجهاز التنفسي وتزيد من نوبات الحساسية.


أبرز الأعراض:


ضيق في التنفس أو صفير في الصدر
سعال مستمر، خصوصاً أثناء الليل أو الصباح الباكر
إحساس بالاختناق أو ضيق الصدر

زيادة إفراز المخاط

نصائح للوقاية:

تجنب التعرض المفاجئ للهواء البارد، خصوصاً عند الخروج من أماكن دافئة.


تهوية المنزل يومياً ولو لفترة قصيرة.

الابتعاد عن التدخين والمدافئ التي تعمل بالفحم أو الكيروسين.

الاهتمام بتقوية المناعة بتناول أطعمة غنية بفيتامين "C" وشرب الماء بكثرة.


المتابعة المنتظمة مع الطبيب واستخدام البخاخات أو الأدوية الوقائية عند اللزوم.
 

حساسية الصدر اعراض حساسية الصدر اسباب حساسية الصدر

