مياه كفر الشيخ: حملات توعية مكثفة بالمدارس لترشيد الاستهلاك.. صور

نظمت إدارة التوعية بشركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة كفرالشيخ عددًا من الزيارات الميدانية لعدد من المدارس بالمحافظة.

يأتي هذا في إطار التعاون المشترك بين شركة مياه الشرب والصرف الصحي بكفرالشيخ ومديرية التربية والتعليم، وتنفيذًا للبروتوكول المعتمد بين الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي ووزارة التربية والتعليم.

شملت الزيارات مدرسة الوحدة العربية الابتدائية، ومدرسة سيدي جمال الابتدائية، ومدرسة اللغات مصطفى البدوي، ومدرسة السلام الابتدائية، ومدرسة التجريبية الابتدائية.

واستهدفت الزيارات تنفيذ أنشطة توعوية وتفاعلية مع الطلاب لتعريفهم بأهمية ترشيد استهلاك المياه والحفاظ عليها من الإهدار.

تهدف هذه الحملات إلى غرس ثقافة الوعي المائي لدى النشء منذ الصغر، وتعزيز السلوك الإيجابي في استخدام المياه داخل المدارس والمنازل، إلى جانب نشر رسالة الشركة في الاهتمام بالحفاظ على كل نقطة مياه ودعم جهود الدولة في تحقيق التنمية المستدامة.

وأكد اللواء مهندس حسن عبدالغني رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، أن الشركة تولي اهتمامًا كبيرًا ببرامج التوعية الموجهة للطلاب، باعتبارهم سفراء لنشر ثقافة ترشيد استهلاك المياه في المجتمع، مشيدًا بدور إدارة التوعية في تنفيذ البرامج الميدانية والأنشطة التفاعلية داخل المدارس.