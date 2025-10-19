رئيس جهاز حدائق أكتوبر يتفقد مشروع فالي تاورز

قام المهندس محمد عبد الله رئيس جهاز مدينة حدائق أكتوبر صباح اليوم، بجولة تفقدية في مشروع فالي تاورز الحكومي ، يرافقه نواب ومعاوني الجهاز والإدارات المختصة بجهاز المدينة لمتابعة الأعمال بالمنطقة.

تجول رئيس الجهاز ومرافقيه في مشروع الأبراج وتابع مستوى الأعمال، مشددًا على شركات النظافة بسرعة رفع المخلفات والاهتمام بكافة أعمال النظافة بصفة مستمرة ومنع دخول أي مواد بناء إلا بتصريح من من الجهاز.

وشدد رئيس الجهاز، على ضرورة زيادة الاهتمام بالزراعة ورعاية المسطحات الخضراء والاهتمام بالاند سكيب، وتكثيف أعمال النظافة حول العمارات وفي الزراعات ورفع كفاءة الأعمال والخدمات المقدمة لسكان المشروع.

والتقى رئيس الجهاز أثناء جولته بعدد من المواطنين الساكنين واستمع إلى شكواهم ومطالبهم، موجها بسرعة العمل على حلها.

كما تفقد رئيس الجهاز خلال جولته خزان المياه الأرضي المغذي لمنطقة 74 برج، والذي تم تنفيذه قبل موعده بـ3 أشهر، محذرًا الشركة المنفذة بضرورة تنفيذ الأعمال على أكمل وجه وبالدقة والمواصفات المطلوبة، وطالب الشركة المنفذة بتغيير أغطية الخزانات وعزلها وجلفنتها قائلًا:«اتقوا الله في الأعمال، دا مصدر شرب للمواطنين، لن أقبل بهذه الأعمال إلّا بعد التأكد من جودتها ومطابقتها للمعايير الموضوعة»، ومطالبًا بإعادة تغيير أغطية الخزانات بخامات ذات جودة عالية، وأوصى المهندسين المسؤولين بمتابعة تعليماته مع الشركة المنفذة للتأكد من إتمام الأعمال بالمواصفات المطلوبة.

إنشاء جراج

وأثناء الجولة لاحظ رئيس الجهاز مساحات كبيرة فارغة فأوصى بعمل «باركينج» كبير لعمارات الأبراج.

وبدأت شركة الأمن الانتشار في مداخل ومخارج المشروع لمتابعة الحالة الأمنية، وانتشرت عربات النظافة وعمالها، يجوبون طرقات المشروع لرفع المخلفات وإعادة الشئ لأصلة.

وفي نهاية الجولة أوصى رئيس الجهاز، بمتابعة كافة الأعمال والتوصيات والاهتمام بالنظافة بشكل يومي ومستمر، ومحذرًا بأنه لن يتهاون مع أي تقصير.