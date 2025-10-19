قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
للمرة الثالثة.. القبض على كروان مشاكل بسبب فيديوهات منافية للآداب
وزير الأوقاف يستقبل وزير خارجية المالديف لبحث تعزيز التعاون الدعوي والتدريبي
أحمد موسى: نتنياهو لن يستمر في عملية السلام ويريد العودة للحرب وغلق المعابر
أحمد شوبير: ليفربول في أزمة حقيقية.. والموسم مهدد بأن يكون للنسيان
الأهلي براند.. ياسين منصور: الأحمر يستحق اللعب في أوروبا
خطوات ورسوم استخراج البطاقة الشخصية 2025.. دليلك الشامل
أحمد موسى: على مدار 40 سنة لم تهتم فرنسا بتأمين متحف اللوفر
تعرف علي برنامج الأهلي استعدادا لمواجهة الإتحاد السكندري
بقوة 737 حصانًا.. انطلاق الوحش الصيني BYD ليوبارد 8
بعد سرقة متحف اللوفر.. أحمد موسى: المخدرات والآثار أسرع حاجتين يحققوا ربح سريع
الداخلية: إنهاء خدمة فرد الشرطة تجاوز فى حق مواطن
أهلي 2005 يفوز على بيراميدز برباعية في دوري الجمهورية للشباب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

انطلاق مبادرة دكان الفرحة تحت شعار "معًا نتشارك" بجامعة عين شمس

صندوق تحيا مصر
صندوق تحيا مصر
حسام الفقي

 يدشن قطاع التعليم والطلاب بجامعة عين شمس بالتعاون مع صندوق تحيا مصر مبادرة "دكان الفرحة" تحت شعار "معا نتشارك" بهدف تعظيم الاستفادة لأبناء الجامعة ومنتسبيها من خلال التعاون الفعال مع صندوق تحيا مصر.

وتأتي المبادرة في إطار الرؤية الجديدة للجامعة التي تعتمد على الانفتاح على العالم الخارجي والتعاون مع مؤسسات الدولة المختلفة في دعم الطلاب وخصوصا شريحة الطلاب غير القادرين تحديدا وتقديم دعم يليق باسم ومكانة جامعة عين شمس ودورها الريادي.

وتستهدف مبادرة دكان الفرحة حوالي ثمانية آلاف طالب وطالبة من طلاب الجامعة بالإضافة إلى مشاركةٍ كبرى للعلامات التجارية المحلية والعالمية من خلال صندوق تحيا مصر بتلك المبادرة دعما من صندوق تحيا مصر لطلاب جامعة عين شمس. 

جدير بالذكر أن كافة المنتجات ستوزع بشكل مجاني كامل على الطلاب بما يحقق استفادة لكل طالب بما لا تقل عن مبلغ 4000 جنيه تقريبا، إلى جانب شمول المبادرة دعم الطلاب من ذوي الإعاقة من خلال توفير كراسي كهربائية لهم بشكل مجاني كامل وتوفير العصا البيضاء للمكفوفين .

كما يقوم صندوق تحيا مصر بدعم العاملين بالجامعة وخاصة العمال والفئات الكادحة وتوزيع لحوم بلدي طازجة بالمجان عليهم، وكذلك تقديم دعم خاص للأيتام ومساعدتهم في الزواج وتوفير كافة الأجهزة المنزلية لهم بعد دراسة حالتهم الاجتماعية دراسة جيدة بمعرفة أخصائيي بحوث اجتماعية تابعين للصندوق بالتعاون مع قطاع التعليم والطلاب.

ومن المقرر انطلاق فعاليات مبادرة دكان الفرحة يوم الإثنين الموافق 27 أكتوبر عقب انتهاء انعقاد مجلس الجامعة ولمدة أربعة أيام متواصلة وحتى 31 أكتوبر الجاري من الساعة 9.00 صباحا يوميا وحتى الساعة 6.00 مساء حتى يتسنى لجميع طلاب الجامعة الاستفادة.

ويتم تدشين المبادرة بحرم المدينة الجامعية طلبة بالعباسية داخل الصالة المغطاة وسيتم الإعلان عن جدول زمني لتعظيم الاستفادة لكل طلاب الجامعة المستحقين.

جدير بالذكر أن الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس الجامعة، كلف إبراهيم سعيد حمزة أمين الجامعة المساعد لقطاع التعليم والطلاب بتوفير كافة سبل الدعم اللوجيستيي لاستضافة صندوق تحيا مصر والعاملين به خلال مبادرة دكان الفرحة وتجهيز مخازن لاستيعاب المنتجات الواردة من كافة الشركاء للصندوق والجامعة.

ويعكف صندوق التكافل بالإدارة العامة لرعاية الشباب وفريق عمل قطاع التعليم والطلاب على تجهيز قواعد البيانات اعتبارا من الأول من شهر أكتوبر الحالي تمهيدا لاستقبال تلك المبادرة خلال الفترة من 27 إلى 31 أكتوبر 2025.

قطاع التعليم والطلاب جامعة عين شمس قطاع التعليم والطلاب بجامعة عين شمس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عروسين حدائق العاصمة

عروسا الجنة.. محمد ورحمة رحلا بعد زفافهم بساعات في حدائق العاصمة| تفاصيل مؤلمة

قفزة جديدة في سعر الذهب اليوم.. وعيار 21 الآن يسجل مستويات جديدة

قفزة في سعر الذهب اليوم.. وعيار 21 الآن يسجل مستويات جديدة

صورة أرشيفية

موعد امتحانات نصف العام 2026 في المدارس .. قرارات رسمية

سوزي الأردنية

التحفظ على أموال والدي سوزي الأردنية بعد اكتشاف حيلتها.. ما القصة؟

نتنياهو

إنذار عربي حاسم لـ بنيامين نتنياهو عقب أزمة إغلاق معبر رفح

الإعلامية فيفيان الفقي

وفاة الإعلامية فيفيان الفقي بعد صراع مع السرطان

تشييع جثمان النقيب يوسف الحسيني

رحيل النقيب يوسف الحسيني.. الأهالي يودعون ضحية حادث طريق الإسماعيلية بالدموع في مسقط رأسه بالشرقية| تفاصيل

الاهلي

إسلام صادق يثير الجدل بشأن مدرب القلعة الحمراء الجديد توروب

ترشيحاتنا

عروسة صينية

عروس صينية تلغي زفافها وتطالب برسوم "عناق" بقيمة 4200 دولار

البواسير

إزاى تحمى نفسك من البواسير .. إليك طرقا سهلة

طريقة عمل كوكيز الطحينة المحشي بالعسل الأسود

طريقة عمل كوكيز الطحينة المحشي بالعسل الأسود

بالصور

"إسكندرية كمان وكمان" يعيد يسرا وحسين فهمي للسجادة الحمراء بمهرجان الجونة

يسرا وحسين فهمي
يسرا وحسين فهمي
يسرا وحسين فهمي

ماس رحيم تطلق أولى أغنيات ألبومها الجديد "ضيعتنى"

ماسة محمد رحيم ووالدها
ماسة محمد رحيم ووالدها
ماسة محمد رحيم ووالدها

صحة الشرقية تنظم قافلة طبية مجانية بقرية جزيرة النص فاقوس

صحة الشرقية
صحة الشرقية
صحة الشرقية

فيديو

السيدة

القبض على المتهم بالتعدى على سيدة ووالدها بالدقهلية

كيت بلانشيت

سر اختيار كيت بلانشيت لحضور مهرجان الجونة؟‎

ماسة محمد رحيم ووالدها

ماس رحيم تطلق أولى أغنيات ألبومها الجديد "ضيعتنى"

شريهان

شريهان تعلن عن حبها لـ مصر بطريقة خاصة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: الفلسفة وقضايا العصر !

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية في حرب أكتوبر.. صوت الحكمة وقوة الموقف

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: التحدي الحضاري والصبر الإستراتيجي

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: تجار الأزمات

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: من شلتوت إلى الطيب .. الأزهر ومنهج الإيمان بالتعددية المذهبية

المزيد