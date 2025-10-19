انطلاق مبادرة دكان الفرحة تحت شعار "معًا نتشارك" بجامعة عين شمس

يدشن قطاع التعليم والطلاب بجامعة عين شمس بالتعاون مع صندوق تحيا مصر مبادرة "دكان الفرحة" تحت شعار "معا نتشارك" بهدف تعظيم الاستفادة لأبناء الجامعة ومنتسبيها من خلال التعاون الفعال مع صندوق تحيا مصر.

وتأتي المبادرة في إطار الرؤية الجديدة للجامعة التي تعتمد على الانفتاح على العالم الخارجي والتعاون مع مؤسسات الدولة المختلفة في دعم الطلاب وخصوصا شريحة الطلاب غير القادرين تحديدا وتقديم دعم يليق باسم ومكانة جامعة عين شمس ودورها الريادي.

وتستهدف مبادرة دكان الفرحة حوالي ثمانية آلاف طالب وطالبة من طلاب الجامعة بالإضافة إلى مشاركةٍ كبرى للعلامات التجارية المحلية والعالمية من خلال صندوق تحيا مصر بتلك المبادرة دعما من صندوق تحيا مصر لطلاب جامعة عين شمس.

جدير بالذكر أن كافة المنتجات ستوزع بشكل مجاني كامل على الطلاب بما يحقق استفادة لكل طالب بما لا تقل عن مبلغ 4000 جنيه تقريبا، إلى جانب شمول المبادرة دعم الطلاب من ذوي الإعاقة من خلال توفير كراسي كهربائية لهم بشكل مجاني كامل وتوفير العصا البيضاء للمكفوفين .

كما يقوم صندوق تحيا مصر بدعم العاملين بالجامعة وخاصة العمال والفئات الكادحة وتوزيع لحوم بلدي طازجة بالمجان عليهم، وكذلك تقديم دعم خاص للأيتام ومساعدتهم في الزواج وتوفير كافة الأجهزة المنزلية لهم بعد دراسة حالتهم الاجتماعية دراسة جيدة بمعرفة أخصائيي بحوث اجتماعية تابعين للصندوق بالتعاون مع قطاع التعليم والطلاب.

ومن المقرر انطلاق فعاليات مبادرة دكان الفرحة يوم الإثنين الموافق 27 أكتوبر عقب انتهاء انعقاد مجلس الجامعة ولمدة أربعة أيام متواصلة وحتى 31 أكتوبر الجاري من الساعة 9.00 صباحا يوميا وحتى الساعة 6.00 مساء حتى يتسنى لجميع طلاب الجامعة الاستفادة.

ويتم تدشين المبادرة بحرم المدينة الجامعية طلبة بالعباسية داخل الصالة المغطاة وسيتم الإعلان عن جدول زمني لتعظيم الاستفادة لكل طلاب الجامعة المستحقين.

جدير بالذكر أن الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس الجامعة، كلف إبراهيم سعيد حمزة أمين الجامعة المساعد لقطاع التعليم والطلاب بتوفير كافة سبل الدعم اللوجيستيي لاستضافة صندوق تحيا مصر والعاملين به خلال مبادرة دكان الفرحة وتجهيز مخازن لاستيعاب المنتجات الواردة من كافة الشركاء للصندوق والجامعة.

ويعكف صندوق التكافل بالإدارة العامة لرعاية الشباب وفريق عمل قطاع التعليم والطلاب على تجهيز قواعد البيانات اعتبارا من الأول من شهر أكتوبر الحالي تمهيدا لاستقبال تلك المبادرة خلال الفترة من 27 إلى 31 أكتوبر 2025.