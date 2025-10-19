وزيرة الدفاع النمساوية: نحمي أنفسنا بقوة ضد الهجمات بدون طيار

قالت كلوديا تانر وزيرة الدفاع في النمسا،إن بلادها تحمي نفسها بقوة ضد الهجمات بدون طيار التى وقعت في عدة مدن أوروبية في الأسابيع الماضية .



وأضافت "تانر" ، في تصريحات لها اليوم /الأحد/ ، أن النمسا تطور قدراتها الدفاعية لمواجهة تهديد الطائرات بدون طيار وأنها "على طريق جيد "، مشيرة إلى أن الجيش النمساوي تعامل بالفعل مع مشكلة الطائرات بدون طيار في مرحلة مبكرة وواصل عملية تطوير النظم الدفاعية .



ورفضت الوزيرة الاتهام بأن النمسا، بحيادها لم تساهم بأي دور في الهيكل الأمني الأوروبي، منوهة إلى مساهمة بلادها في بعثات حفظ السلام في الخارج.



وقالت "تانلر":" في حرب أوكرانيا أيضًا، قدمت النمسا التضامن وهي تدعم ماليا وإنسانيا وطبيا الشعب الأوكراني"، مشددة على أن توريد الأسلحة وتدريب الجنود لن يكون ممكنا في المستقبل.