مسؤول أمريكي: ويتكوف وكوشنر يصلان إسرائيل غدًا وفانس بعد غدٍ لتعزيز وقف إطلاق النار بغزة

صرح مسؤول أمريكي لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل" بأن المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف ومستشار الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر سيصلان إلى إسرائيل غدًا الاثنين، بينما يصل نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس بعد غدٍ الثلاثاء.



وأضاف المسؤول الأمريكي أن المسؤولين الثلاثة سيلتقون خلال زيارتهم برئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وكبار المسؤولين الإسرائيليين، بهدف تعزيز إطار عمل واشنطن لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.



يُذكر أنه في وقت سابق من اليوم، ألغت محكمة القدس المركزية جلسات استماع لشهادة نتنياهو في محاكمته الجنائية التي كانت مقررة غدًا الاثنين وبعد غدٍ الثلاثاء، بحجة "اجتماعات دبلوماسية عاجلة" قال نتنياهو إنه بحاجة لحضورها، وأضاف محامو نتنياهو أنه لن يتمكن من الإدلاء بشهادته يومي الأربعاء والخميس أيضًا، بسبب زيارة فانس المرتقبة وحفل أداء اليمين لرئيس "الشاباك" الجديد ديفيد زيني.