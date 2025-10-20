القانون يقر آليات جديدة لمواجهة أمراض النباتات وحماية المحاصيل الزراعية

أقر قانون الزراعة، عدة آليات جديدة للتعامل مع النباتات المصابة بالأمراض، وذلك في إطار تطبيق أحكام قانون الزراعة ولائحته التنفيذية، بهدف حماية المحاصيل والحفاظ على الثروة النباتية من أي أضرار قد تهدد الإنتاج الزراعي.

ونص القانون على أنه إذا كانت الإصابة مصدر خطر يهدد النباتات لتعذر علاج المرض أو لظهور آفة جديدة لم يعرف لها علاج ناجح جاز لوزير الزراعة أن يأمر باتخاذ أى إجراء يكفل منع انتشار المرض أو الآفة بما فى ذلك تقليع النباتات المصابة واعدامها بواسطة عمال الجهة الإدارية المختصة وعلى نفقتها وفى هذه الحالة تدفع الوزارة تعويضا لمالك النباتات حسب قيمتها.

ويصدر وزير الزراعة قرارا بالتدابير التى تتخذ فى تقدير هذا التعويض وكيفية الفصل فى النزاع المترتب على هذا التقدير.



و يجوز لوزير الزراعة الاستيلاء على ما يلزم لمكافحة الآفات من الآلات والأدوات - والمواد الكيماوية ووسائل النقل المعدة بالإيجار.

ويتم الاستيلاء بجرد الأشياء المستولى عليها وإثبات حالتها وتسلمها فى المواعيد وطبقا للاجراءات التى يصدر بها قرار من الوزير.