دهس أب وابنه في مشاجرة بمدرسة دولية في الشيخ زايد.. والأم تكشف التفاصيل
المغرب بطلا لكأس العالم للشباب بعد الفوز على الأرجنتين
أسعار اللحوم اليوم الإثنين 20 أكتوبر 2025.. والنوع اللازم لنمو العضلات
هل يصل ثواب الصدقة التي نقدمها للميت؟.. الأزهر يوضح الحقيقة
بعد الانخفاض المفاجئ.. كيلو الفراخ بكام النهارده؟
أسعار الحديد اليوم الإثنين 20-10-2025 محليا وعالميا
مراقب برج ينقذ سيدة من الموت أسفل عجلات قطار بمزلقان مغاغة في المنيا
نهائي مونديال الشباب.. المغرب يضاعف التقدم أمام الأرجنتين
نهائي كأس العالم للشباب..هدف مغربي مبكر في مرمى الأرجنتين
رئيس كولومبيا يرد على ترامب: لست من رجال الأعمال ولا تجار المخدرات
مواقيت الصلاة في محافظات ومدن مصر اليوم الإثنين 20 أكتوبر 2025
رفض يقرأ الفاتحة..عمر عصر يخرج عن صمته ويكشف تفاصيل الأزمة مع محمود أشرف
محافظات

أخبار الوادي الجديد| توجيهات لمديري الإدارات لضبط العملية التعليمية.. وحملات تفتيشية لمتابعة سعر أسطوانات البوتاجاز

جانب من الحدث
جانب من الحدث
منصور ابوالعلمين

شهدت محافظة الوادي الجديد عدة فعاليات علي مدار اليوم كان من اهمها:

توجيهات من مدير تعليم الوادي الجديد لمديري الإدارات لضبط العملية التعليمية

أكد الدكتور سامي فضل دياب وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الوادى الجديد، الجاهزية لبدء  مجموعات الدعم لطلاب الثانوية العامة، بالإضافة إلى المرحلة الإعدادية هذا العام، موجهًا بمواصلة تنفيذ برنامج تنمية مهارات القراءة.

ووجه وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد، خلال اجتماعه مع مديري الإدارات التعليمية الخمس بالمحافظة بحضور الدكتور  إبراهيم القناوي وكيل المديرية، وأسامة عز الدين مدير الشئون المالية والإدارية بالمديرية، وإدارات العلاقات العامة، الأمن، الإحصاء؛ بتكثيف المتابعات الميدانية للمدارس والتأكد من دهان  وتجميل جميع الفصول .

استهل وكيل تعليم الوادي الجديد، اللقاء بتقديم الشكر والتقدير للحضور لما لمسه من التعاون والعمل بروح الفريق الواحد لعملية تعليمية منضبطة على أرض المحافظة.

 وناقش الدكتور سامى عدد من الموضوعات الهامة والتي من شأنها تقديم أفضل الخدمات لطلاب  والعمل على جودة التعليم والتعلم على أرض المحافظة ومنها: 


-  تسليم الكتب الدراسية للطلاب بنسبة ١٠٠%.


- الوقوف على آخر المستجدات بشأن مبادرة زراعة النخيل واستغلال المساحات  فى جميع المدارس  وكذا الأشجار المثمرة.


-  رفع الوعى لدى الطلاب بالحفاظ على البيئة المدرسية  والفصول والحوائط بعد اعادة الدهان والتزيين للظهور بالمظهر اللائق والمشرف على الدوام.

 
- الوقوف على احتياجات المدارس من مقاعد وأثاث داخل الفصول واستبدال المقاعد المتهالكة.


 -التدوير العادل لمعلمات رياض الأطفال بالمناطق النائية مترامية الأطراف وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص.

 
-  سد العجز في جميع الإدارات التعليمية وخاصة الأماكن النائية مترامية الأطراف من خلال العمل بالحصة  بعد أخذ الإجراءات الأمنية اللازمة.


 - رفع الوعى التثقيفي لدى طلاب الصف الأول الثانوي بأهمية منصة البرمجة والذكاء الاصطناعي.


- مواصلة تنفيذ البرنامج العلاجى لصقل وتنمية مهارات الطلاب بالقراءة والكتابة.  دعم طلاب المحافظة وخاصة  الصفوف الأولى وخاصة الصف الأول الإبتدائي. 

- العمل بالأجر والحصة لسد العجز في مادة الدين المسيحي وحال عدم توافر مؤهلات عليا بالمناطق النائية فقط، يتم الاستعانة  بالمؤهلات متوسطة، بالتنسيق مع  توجيه مادة الدين المسيحي، وإعطاء الصلاحية للتدريس، وإذا تعذّر الأمر في ذلك اللجوء للكنيسة بالإدارة التعليمية لتوفير رجل دين لتدريس مادة الدين المسيحي وتنسيق العمل . 


 - متابعة انضباط  الطلاب، والحضور الإلزامي، والتقييمات اليومية والأسبوعية وتكون معبرة عن أداء الطلاب الفعلى.


-  تطبيق لائحة الانضباط المدرسى واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال فصل الطلاب المتجاوزين لنسب الغياب وتفعيل دور الأخصائي الاجتماعي. 
 التأكيد على الدور المحورى للإشراف اليومي أثناء اليوم الدراسي، وضرورة توزيع المهام والأدوار لعملية تعليمية منضبطة.

حملات تفتيشية لمتابعة سعر أسطوانات البوتاجاز بعد الزيادة الأخيرة بالوادي الجديد

شكلت الدكتورة سلوي مصطفي مدير عام مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الوادي الجديد، حملات تفتيشية لمتابعة الالتزام بأسعار أسطوانات البوتاجاز في ضوء قرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وطبقا لقرار اللجنة المختصة بتحديد أسعار أسطوانات البوتاجاز وفقًا لبعد المسافات بين المراكز.

وأكدت مدير تموين الوادي الجديد، أن الحملات مستمرة على مدار الساعة بالتنسيق مع الجهات الرقابية والأمنية لضبط أي مخالفات، مشيرًة إلى توافر المواد البترولية وأسطوانات البوتاجاز بجميع المراكز.

وأهابت مدير مديرية التموين بالوادي الجديد، بالمواطنين التعاون والإبلاغ الفوري عن أي تجاوزات أو محاولات استغلال عبر القنوات المخصصة لتلقي الشكاوى، في إطار حرص وزارة التموين على ضمان انضباط السوق وتحقيق العدالة في توزيع المواد البترولية وأسطوانات البوتاجاز لخدمة المواطنين.

جامعة الوادي الجديد تشارك فى ملتقى "قادة الغد" بمشاركة طلاب الجامعات المصرية

تنفيذًا لتوجيهات الأستاذ الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وباشراف الدكتور كريم همام مستشار وزير التعليم العالي للأنشطة الطلابية ومدير معهد إعداد القادة، وبإشراف الأستاذ الدكتور عبد العزيز طنطاوى رئيس جامعة الوادى الجديد والدكتور جمال حسن منسق عام الأنشطة بالجامعة. 
شاركت جامعة الوادي الجديد فى ملتقى "قادة الغد" لطلاب الجامعات والمعاهد المصرية، خلال الفترة من ١٢ إلى ١٤ أكتوبر ٢٠٢٥، بوفد طلابى من مختلف كليات الجامعة بهدف تعزيز الوعي الوطني وتمكين الشباب من قيادة المستقبل بفكر مستنير ومسؤولية مجتمعية.
وقال الأستاذ الدكتور جمال حسن منسق عام الأنشطة بالجامعة إن الملتقى تضمن محاضرات وجلسات حوارية وورش عمل تناولت موضوعات الأمن القومي ومكافحة الشائعات، والقيادة وصناعة القرار، وريادة الأعمال والمبادرات المجتمعية، إلى جانب أنشطة فنية وثقافية ورياضية أبرزت مواهب الطلاب وعززت روح العمل الجماعي بينهم.
كما شارك فضيلة الدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية، في جلسة حوارية بعنوان «تجديد الخطاب الديني وبناء وعي الشباب لتحقيق الأمن الفكري»، مؤكدًا أهمية الفكر المستنير في مواجهة التطرف وترسيخ قيم الانتماء الوطني.
ويجسد الملتقى رؤية وزارة التعليم العالي لإعداد جيل واعٍ وقادر على البناء والمشاركة الفاعلة في تحقيق التنمية المستدامة لمستقبل الوطن.

الوادى الجديد اخبار الوادي الجديد فعاليات

