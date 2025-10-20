عضو البارالمبية: منتخب الطائرة جلوس شرف الرياضة المصرية

أكد إيهاب حسنين عضو مجلس إدارة اللجنة البارالمبية المصرية، أن منتخب مصر للكرة الطائرة جلوس، شرّف الرياضة المصرية بتتويجه بلقب كأس العالم على حساب البرازيل، مشددًا أن مصر على مدار تاريخها تمتلك أجيال مميزة.

وأضاف حسنين، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد طارق أضا، ببرنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، أن تتويج مصر بكأس العالم للكرة الطائرة جلوس، تكليل لمجهود كبير قدمه اللاعبين والجهاز الفني، فضلًا عن الدعم الكبير الذي قدمته اللجنة البارالمبية المصرية، كذلك وزارة الشباب والرياضة.

وأشار إلى أن المنتخب الوطني للكرة الطائرة جلوس، متميز للغاية على المستويين البدني والمهاري، واستطاع أن يضع بصمته ويكلل مجهوده بنجاح، مشيدًا بجميع اللاعبين والجهاز الفني الذين استطاعوا رفع الرياضة المصرية عاليًا.

واختتم إيهاب حسنين، تصريحاته، بأن منتخب الطائرة جلوس سيصل القاهرة غدًا بعد الإنجاز التاريخي بالتتويج بكأس العالم على حساب البرازيل، موضحًا أن المنتخب لم يخسر في البطولة سوى مباراة واحدة كانت أمام البرازيل قبل أن يعوَضها بالفوز على نفس المنتخب في المباراة النهائية.