ماذا يحدث لجسمك عند التوقف عن تناول الخبز والفينو؟

الامتناع عن تناول الخبز والفينو (الخبز الأبيض) يمكن أن يكون له تأثيرات مختلفة على الجسم، تعتمد على نوع النظام الغذائي البديل وكميات الكربوهيدرات التي يتم تناولها من مصادر أخرى.

أولاً: الآثار الإيجابية المحتملة



انخفاض الوزن تدريجيًا

لأن الخبز والفينو يحتويان على كربوهيدرات بسيطة تُهضم بسرعة وتزيد من الشعور بالجوع، فالتوقف عنهما يقلل السعرات ويزيد الإحساس بالشبع لفترات أطول.



تحسن في مستوى السكر في الدم



الخبز الأبيض يرفع السكر بسرعة، لذا تقليله يساعد على استقرار مستويات الجلوكوز خصوصًا لدى من يعانون من مقاومة الإنسولين أو مقدمات السكري.



نقص في الانتفاخ والاحتباس



الامتناع عن الدقيق الأبيض قد يقلل من الغازات والانتفاخ، خصوصًا لمن لديهم حساسية من الجلوتين أو من بعض مكونات القمح.

تحسن في الطاقة والمزاج على المدى البعيد

بعد فترة التأقلم الأولى، يستقر مستوى الطاقة لأن الجسم يعتمد على دهون وكربوهيدرات معقدة أكثر ثباتًا.



ثانياً: الآثار السلبية المحتملة (إذا لم يُعوَّض بطريقة صحيحة)



-نقص في الطاقة والمزاج في البداية

-قد تشعر بالكسل أو الصداع أو العصبية في الأيام الأولى بسبب -قلة الكربوهيدرات التي كان الجسم معتادًا عليها.

-الإمساك أو اضطراب الهضم

-إذا لم يتم تعويض الألياف من مصادر مثل الشوفان أو الحبوب -الكاملة أو الخضار، قد يحدث بطء في الهضم.

-نقص بعض الفيتامينات والمعادن

-الخبز المدعّم يحتوي على فيتامينات "ب" والحديد، لذا يُفضّل تناول -مصادر بديلة مثل العدس، الشوفان، أو الحبوب الكاملة.



البدائل الصحية للخبز والفينو



خبز الشوفان أو الحبوب الكاملة.

التوست الأسمر أو خبز القمح الكامل.

البطاطا المسلوقة أو المشوية كمصدر للكربوهيدرات او الأرز البني، أو البقوليات.