بفستان أزرق لافت.. بسمة تخطف الأنظار بإطلالة ساحرة في مهرجان الجونة

نالت الفنانة بسمة إعجاب الجمهور بعد انتشار صوره إطلالاتها الأخيرة.

تألقت الفنانة بسمة خلال عرض فيلمها الجديد "هابي بيرث داي" ضمن فعاليات مهرجان الجونة السينمائي، حيث لفتت الأنظار بإطلالة راقية تجمع بين الأناقة والرقي.

ظهرت بسمة بفستان أزرق لامع مرصع بالكريستالات البراقة، حمل توقيع مصمم الأزياء اللبناني بيتر عبد الكريم، وتميز بقصّته العصرية التي جمعت بين الجرأة والأنوثة، مع فتحة جانبية أضفت لمسة من الجاذبية على الإطلالة.

اختارت بسمة تسريحة شعر مموجة بتصفيف جانبي ناعم، أبرزت من خلالها جمال ملامحها، إلى جانب مكياج متناسق بدرجات هادئة من الوردي والنيود أضفى عليها إطلالة طبيعية وأنيقة. وقد أكملت النجمة إطلالتها بمجوهرات بسيطة وخاتم لافت زاد من بريقها على السجادة الحمراء.

ونالت بسمة إشادة واسعة من جمهورها على مواقع التواصل الاجتماعي، الذين وصفوها بأنها واحدة من أكثر النجمات تألقًا في الدورة الحالية من المهرجان.

اللون الأزرق الملكي منحها حضورًا قويًا وسحرًا خاصًا على السجادة الحمراء.

إطلالة بسمة في مهرجان الجونة من أكثر الاطلالات التي لاقت إعجاب كبير .