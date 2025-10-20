مصدر بالزمالك يعلن جاهزية بنتايج لمباراة ديكيداها في الكونفدرالية

كشف مصدر بالجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ، عن موقف المغربي محمود بنتايج الظهير الأيسر للأبيض من لقاء ديكيداها الصومالي المقبل، في إياب دور الـ32 لكأس الكونفدرالية الأفريقية.

وأكد المصدر ، أن اللاعب جاهز للمباراة المقبلة ومسألة مشاركته في المباراة من عدمه أمر يخص الجهاز الفني بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا.

وشدد المصدر، على أن الجهاز الفني لم يضم بنتايج لقائمة لقاء الذهاب بسبب معاناته من إجهاد عقب مشاركته مع منتخب المغرب الثاني في مباراتين وديتين.

ومنح الجهاز الفني لفريق الزمالك بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا، اللاعبين راحة لمدة ٤٨ ساعة عقب الفوز على ديكيداها الصومالي في المباراة التي أقيمت بينهما مساء يوم السبت، في بطولة كأس الكونفدرالية.

ومن المقرر أن يستأنف الفريق تدريباته غدًا الثلاثاء المقبل على ستاد الكلية الحربية استعدادًا للقاء العودة أمام بطل الصومال.

وحقق فريق الزمالك فوزًا كبيرًا على نظيره ديكيداها الصومالي بسداسية دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما على ستاد القاهرة الدولي، في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، ومن المقرر أن تقام مباراة العودة يوم الجمعة المقبل على ستاد السلام.