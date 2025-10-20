التجربة هي المعلم الأفضل.. طلاب جامعة الملك سلمان يستكشفون محمية سانت كاترين| صور

نظمت جامعة الملك سلمان الدولية رحلة ثقافية استكشافية نوعية إلى محمية سانت كاترين في جنوب سيناء. جاءت هذه الرحلة بتعاون استراتيجي بين مجال السياحة والضيافة ومجال الألسن واللغات التطبيقية بالجامعة ​انطلاقًا من إيمانها بأن أفضل مسارات التعلم تنبع من التجربة المباشرة والتطبيق العملي،

​هدفت الرحلة إلى صقل مهارات الطلاب، وتنمية وعيهم الثقافي والسياحي، وتعزيز معرفتهم الميدانية بواحدة من أهم المناطق التراثية في مصر والعالم. وقد شمل البرنامج زيارة لأبرز معالم المنطقة، كـ دير سانت كاترين التاريخي ووادي الراحة، بالإضافة إلى التعرف عن قرب على تفاصيل مشروع "التجلي الأعظم" الطموح لتطوير المنطقة.

تضمنت الرحلة تجربة اجتماعية مميزة داخل أحد البيوت البدوية، حيث أتيحت للطلاب فرصة التعرف على التراث الشعبي الأصيل وعمق الحضارة المحلية في جنوب سيناء، مما أضاف بُعدًا إنسانيًا حيويًا لتجربتهم التعليمية.

​وفي تتويج عملي وتطبيقي لهذه التجربة الشاملة، اختتم الطلاب الرحلة بإعداد مجموعة من التقارير السياحية المتكاملة بأربع لغات مختلفة. وقد عكست هذه التقارير مدى تميزهم الأكاديمي وانفتاحهم على الثقافات العالمية، مجسدين بذلك رؤية جامعة الملك سلمان الدولية في توفير تجربة تعليمية شاملة تتخطى حدود القاعة وتصل إلى قلب الميدان.