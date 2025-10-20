قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إزاي أعمل شهادة صحية لكتب الكتاب؟.. السعر والأماكن
ملحمة وطنية.. لحظة دخول شاحنات المساعدات الإنسانية لمؤسسة أبو العينين إلى قطاع غزة| شاهد
هيئة البث الإسرائيلية: حماس تسلم جثـ ـة محتجز إسرائيلي مساء اليوم
خامنئي: الرئيس الأمريكي يتفاخر بأنه دمر البرنامج النووي الإيراني.. فليستمر في الوهم
2020 جنيها زيادة في أسعار الذهب خلال 10 أشهر.. وواصف يكشف أسباب الارتفاع
التحريات تكشف لغز سقوط طالب من الطابق الخامس بحدائق القبة
وزير الخارجية: حوكمة البحر الأحمر تظل شأنا أصيلا وحصريا للدول المشاطئة
عاشور: ضرورة تعظيم الاستفادة من الأبحاث لخدمة الصحة والزراعة والطاقة
قبل قمة بوتين وترامب .. زاخاروفا: مجتمع أوروبا الغربية يريد إحباط أي طموحات سلام
عبد العاطي يبحث مع مبعوثة الاتحاد الأوروبي تطورات القرن الأفريقي ودعم بعثة الاستقرار بالصومال
أطالب بإعدام القاتل.. والد طفل الإسماعيلية يكشف أسرار اللحظات الأخيرة قبل المأساة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

جامعة القاهرة تُعلن الفائزين في «هاكاثون التنمية المستدامة» وتُكرم مشروعات الذكاء الاصطناعي المتميزة

جانب من الفاعليات
جانب من الفاعليات
حسام الفقي

أعلنت جامعة القاهرة، خلال ختام فعاليات المؤتمر الدولي الأول للذكاء الاصطناعي CU-Al Nexus 2025، النتائج النهائية لمسابقة "هاكاثون من أجل التنمية المستدامة" وإعلان المشروعات الفائزة بالمراكز الأولي والثانية بقطاعات العلوم الإنسانية، والعلوم الاجتماعية والقطاع الطبي، وقطاع العلوم الطبيعية والهندسة والتكنولوجيا، وبلغت قيمة الجوائز 440 ألف جنيه بواقع 60الفا لكل مشروع فائز بالمركز الأول، و50 ألفا لكل مشروع فائز بالمركز الثاني.

وأكد د. محمد سامى عبدالصادق رئيس جامعة القاهرة، أن المشروعات الفائزة بالمسابقة سيتم استقبالها بشركة جامعة القاهرة لإدارة واستثمار الأصول المعنوية لربط أفكارهم بقطاعات الصناعة والأعمال وجامعة القاهرة وتحويلها إلي مشروعات إنتاجية تساهم في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز تنافسية الدولة في مجالات الابتكار والتكنولوجيا، موجهًا الشكر للجنة التنظيمية واللجنة للعليا للمؤتمر لدورهم الفعال في نجاح هذا المؤتمر، كما وجه الشكر للدكتورة غادة عبد البارى القائم بعمل نائب رئيس الجامعة لتنمية المجتمع وخدمة البيئة، والدكتور هيثم صفوت حمزة عميد كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعى.

وجاءت نتائج المسابقة علي النحو التالي:
أولا: محور العلوم الطبيعية والهندسة والتكنولوجيا، فاز فريق Apnora من كلية الزراعة بالمركز الأول، وفاز فريق ومشروع "VERDA" من كلية الزراعة بالمركز الثاني.

ثانيًا: محور الذكاء الاصطناعي في العلوم الاجتماعية والإدارية (AI for Social, Administrative Sciences)، فاز فريق "دليلك القضائي" من كلية الحقوق بالمركز الأول، وفريق "Fundex" من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بالمركز الثاني.

ثالثا: محور الذكاء الاصطناعي في مجالات الرعاية الصحية وعلوم الحياة (AI for Healthcare & Life Sciences)، فاز فريق Asclepius Intelligence من كلية الصيدلة بالمركز الأول، وفاز فريق TATA Group من كلية العلاج الطبيعي بالمركز الثاني.

رابعا: محور الذكاء الاصطناعي في الفنون واللغويات والعلوم الإنسانية، فاز بالمركز الأول فريق Tifli AI من كلية التربية للطفولة المبكرة، وفاز بالمركز الثاني فريق Soliman Ring من كلية الآداب.

ووجه د.محمد سامى عبدالصادق شكرا خاصا لهيئة تحكيم مشروعات الطلاب، التي حرصت على اختيار افضل المشروعات المقدمة، وقام بتكريم السادة المحكمين.

كما وجه سيادته الشكر لإدارة العلاقات العامة والإعلام، وإدارة الامن الاداري بالجامعة، وإدارة الشئون الهندسية، وإدارةالمقر، التى ساهمت بجهود قياداتها وجميع العاملين بها فى إنجاح فعاليات المؤتمر بصورة رائعة تليق بمكانة جامعة القاهرة.

جامعة القاهرة فعاليات المؤتمر الدولي الأول للذكاء الاصطناعي المؤتمر الدولي الأول للذكاء الاصطناعي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المتهم

الطب الشرعي ينفي وجود علاقة غير سوية بين الطفلين في واقعة الصاروخ الكهربائي بالإسماعيلية

الذهب

700 جنيه نزولا.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن بعد أعلى قمة

المتهم

« زي ما قتلت اتخلص من الجثة » .. مفاجآت صادمة لقاتل زميله أمام النيابة بالإسماعيلية

المتهم

جروب لعلاج الإدمان ونصاب محترف| مفاجأة جديدة في تحقيقات صغير الإسماعيلية

انزلاق طائرة شحن

سقطت بالبحر.. طائرة إماراتية تتعرض لحادث في مطار هونج كونج

الفراخ والبيض

بعد الانخفاض المفاجئ.. كيلو الفراخ بكام النهارده؟

أسعار الدواجن

بعد هبوط الأعلاف.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين

فرص عمل

وزارة العمل: 100 فرصة عمل جديدة برواتب تصل إلى 9 آلاف جنيه

ترشيحاتنا

أكد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة

محافظ الجيزة: افتتاح المتحف المصري تاج الأفراح ومسك الختام

الخبير الاقتصادي حسام عيد

يضم 52 شركة.. خبير اقتصادي: الطروحات الحكومية تعزز تمويل الشركات وتنشط البورصة

المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة

محافظ الجيزة: الانتهاء من تطوير 14 محورا حول الأهرامات والمتحف الكبير

بالصور

وضع ملصقات بالتعريفة الجديدة على سيارات الأجرة بالشرقية

سيارة
سيارة
سيارة

بصحبة كيت بلانشيت.. ليلى علوي بإطلالة أنيقة في حفل عشاء مهرجان الجونة

ليلي علوي
ليلي علوي
ليلي علوي

سهر الصايع وأشرف زكي الأبرز.. نجوم الفن يشاركون عايدة فهمي فرحتها بزفاف نجلها

سهر الصايغ
سهر الصايغ
سهر الصايغ

9 آلاف دولار مكافأة شراء سيارة كهربائية في هذه المدن

السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية

فيديو

وفاة فيفيان الفقي

بسمة وهبة لقنتها الشهادة.. رحلة الإعلامية فيفيان الفقي مع المرض

هاني فرحات

قبله على اليد وزي سعودي.. هاني فرحات يثير الجدل بعد ظهوره مع محمد عبده‎

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: حفلات التكنو عند الأهرامات.. طقوس شيطانية تُهدد قداسة الأرض المصرية

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: الفلسفة وقضايا العصر !

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية في حرب أكتوبر.. صوت الحكمة وقوة الموقف

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: التحدي الحضاري والصبر الإستراتيجي

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: تجار الأزمات

المزيد