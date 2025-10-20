قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
هدنة حذرة بعد 24 ساعة من التصعيد العسكري في قطاع غزة
بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي.. مئات المستعمرين يقتحمون المسجد الأقصى
مصرع شخص وإصابة 7 في انقلاب سيارة من أعلى كوبري بالبحيرة| صور
استئناف دخول المساعدات الإغاثية إلى غزة عبر معبري العوجة وكرم أبو سالم
إصابة 11 شخصا بالشرقية واندلاع حريق في عقار بالقليوبية.. حوادث اليوم بالمحافظات |تفاصيل
الأوقاف تعقد 27 ندوة حول حرمة التعدي والتخريب ضمن مبادرة «صحح مفاهيمك»
الرئيس السيسي يبحث مع جاي ميونج إنشاء جامعة كورية في مصر
المركز الفلسطيني للدفاع عن حقوق الأسرى يرصد مدى سوء الاحتلال معهم
مقتل طالب بمفك في المدرسة .. تفاصيل جريمة ضربت الدقهلية
كيم كارداشيان تثير الجدل بإطلالة غامضة في حفل Hollywood Academy Gala
وزير الخارجية: مصر ملتزمة بدعم جهود تعزيز أمن واستقرار الصومال
خالد صلاح رئيسا للجنة التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي ضمن هيكل تطوير الإعلام المصري
أخبار البلد

وزيرة التنمية المحلية تبحث التعاون مع الإمارات في مجال التحول الرقمي

وزيرة التنمية المحلية
وزيرة التنمية المحلية
ايمان البكش

استقبلت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة ، السفير حمد عبيد الزعابى، سفير الإمارات الجديد لدى القاهرة، اليوم الاثنين بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وفي بداية اللقاء .. رحبت وزيرة التنمية المحلية بالسفير حمد الزعابي خلال زيارته الأولي لمقر الوزارة ، متمنية له خالص التوفيق في أداء مهامه في مصر.

وأكدت الدكتورة منال عوض، على خصوصية العلاقات المصرية ـ الإماراتية ومتانة الروابط الأخوية التي تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين التي تعد نموذجًا مثاليًا للتعاون بين الدول العربية في ظل العلاقات الأخوية بين الرئيس عبدالفتاح السيسى والشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات.

من جانبه، أكد سفير دولة الإمارات أن العلاقات المصرية ـ الإماراتية تتميز بعمقها التاريخي وقوتها المتنامية؛ حيث تجمع البلدين أواصر الأخوة والتعاون المشترك في شتى المجالات وترتكز على أسس متينة من الاحترام والتفاهم المتبادل.

وأشاد سفير الإمارات بالجهود التي تبذلها الدولة المصرية في مجال التنمية الشاملة، مشيراً إلى أهمية الاستثمار المشترك بين الإمارات ومصر في عدد من القطاعات الحيوية.

وتطرق اللقاء إلي بحث سبل التعاون المشترك بين الجانبين في عدد مجالات عمل وزارة التنمية المحلية وعلي رأسها ملف التدريب وتبادل الخبرات وتأهيل الكوادر بالمحافظات، والتحول الرقمي وتسهيل تقديم الخدمات للمواطنين، بالإضافة إلي جائزة مصر للتميز الحكومي التي يتم تنفيذها بالتعاون مع دولة الإمارات والتي تسهم في تحقيق أهداف رؤية مصر 2030.

كما بحث اللقاء كذلك سبل استمرار التعاون المشترك بين البلدين فى عدد من المجالات البيئية والطاقة المستدامة، كالإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة حيث تتعاون مصر مع عدد من شركات دولة الإمارات فى مجال إدارة ومعالجة وتدوير المخلفات الصلبة وإنشاء وتشغيل مصانع لإعادة تدوير الإطارات المستعملة ومخلفات الهدم والبناء، بهدف تطبيق أفضل الممارسات البيئية، كما شمل التعاون مع دولة الإمارات الشقيقة مجالات التنوع البيولوجى وإدارة المحميات الطبيعية ، والطاقة المتجددة كمشروعات الطاقة الشمسية والرياح، والهيدروجين الأخضر، وكذا التعاون فى مجالات نظم المعلومات البيئية، وتقييم الأثر البيئي، حماية البيئة البحرية ومكافحة التلوث بالزيت.

من جانبها أشارت د. منال عوض إلى حرص الحكومة المصرية على تعزيز علاقات التعاون مع دولة الإمارات وتقديم كل الدعم اللازم بما يسهم في توفير فرص عمل خاصة في ظل المزايا والفرص التي تتمتع بها مصر في العديد من القطاعات ووجود فرص استثمارية تتمتع بها المحافظات ، ودفع تعزيز الاستثمارات المشتركة فى مجالات البيئة وتحقيق التنمية الاقتصادية المحلية .

التنمية المحلية منال عوض سفير الإمارات

