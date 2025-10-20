قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزيرا الإنتاج الحربي والتموين يبحثان سبل تعزيز التعاون المشترك

وزيرا الإنتاج الحربي والتموين
وزيرا الإنتاج الحربي والتموين
كريم الخطيب

بحث وزير الدولة للإنتاج الحربي المهندس محمد صلاح الدين مصطفى مع وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور شريف فاروق، سبل تعزيز أوجه التعاون المشترك بين الجانبين.

جاء ذلك خلال استقبال وزير الإنتاج الحربي لوزير التموين، بمقر وزارة الإنتاج الحربي بالحي الحكومي في العاصمة الإدارية الجديدة.
وأكد الوزير محمد صلاح حرص الوزارة على تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالسعي الدائم نحو توطين تكنولوجيات التصنيع الحديثة بمختلف القطاعات وزيادة المكون المحلي وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد القومي بالتوازي مع السعي الدائم لتطوير الشركات والوحدات التابعة للوزارة.

وقال إن ذلك يأتي في إطار تعزيز العملية الإنتاجية ورفع مستوى الجودة والارتقاء بمستوى العمالة بما يمكّن من أداء المهمة الرئيسية لوزارة الإنتاج الحربي كركيزة أساسية لتلبية مطالب القوات المسلحة والشرطة، وكأحد أهم الأذرع الصناعية بالدولة بالاستفادة من فائض الطاقات الإنتاجية لتصنيع منتجات مدنية تلبي احتياجات المواطنين والمساهمة في تنفيذ العديد من المشروعات القومية والتنموية.

وفي السياق، تمت الإشارة إلى التعاون بين الوزارتين بعدة مجالات على رأسها منظومة تحديث وأرشفة بطاقات صرف دعم المقررات التموينية والخبز والذي قامت به شركة "تويا تكنولوجي"، إحدى الشركات التابعة للوزارة، كذلك قيام شركة الإنتاج الحربي للمشروعات والاستشارات الهندسية والتوريدات العامة بتحديث وتطوير البنية التحتية لـ84 مكتبًا تموينيًا، وتقوم هذه المكاتب بتقديم العديد من الخدمات للمواطنين وهي (إصدار البطاقات التموينية وحماية المستهلك والدمغة والموازين وتسجيل العلامات التجارية وإصدار السجل التجاري).

ونوه وزير الإنتاج الحربي بأن الوزارة ترحب بالتعاون المثمر والبناء مع الجهات الحكومية المتخصصة في كافة المجالات بهدف دعم الاقتصاد القومي.

من جانبه..رحب وزير التموين بالتعاون المثمر والتكامل الدائم مع وزارة الإنتاج الحربي في العديد من المجالات وذلك بالاستعانة بالإمكانيات والموارد المتاحة بشركاتها ووحداتها التابعة؛ مما يساهم في تفعيل خطة وزارة التموين لتطوير أدائها وتعظيم الاستفادة من الموارد المحلية المتاحة، الأمر الذي يعود بالنفع على المواطن المصري ويحقق الصالح العام.

وقال "إن وزارة التموين حريصة على تعزيز التعاون مع وزارة الإنتاج الحربي في ظل ما تتميز به شركاتها التابعة من كفاءة ودقة فيما تقوم بتصنيعه من منتجات، وحرصها على تسليم المشروعات المنوطة بتنفيذها في التوقيتات المحددة".

وأعرب عن تقديره للدور الهام الذي تقوم به وزارة الإنتاج الحربي كركيزة أساسية للتصنيع العسكري في مصر وأحد أهم الأذرع الصناعية بالدولة والاستفادة من فائض الطاقات الإنتاجية بشركاتها؛ لتصنيع منتجات مدنية عالية الجودة والمشاركة في تنفيذ مختلف المشروعات القومية والتنموية بالدولة.

