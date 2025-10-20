قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تعاون جديد بين الإنتاج الحربي والتموين لتحديث مكاتب وبطاقات التموين .. تفاصيل
قطع زميله بمنشار.. تطورات مثيرة في قضية طفل الإسماعيلية| ماذا حدث؟
بين نيران رفح ومساعي التهدئة.. هل تصمد الهدنة أمام التصعيد الإسرائيلي؟| محلل يجيب
هدنة حذرة بعد 24 ساعة من التصعيد العسكري في قطاع غزة
بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي.. مئات المستعمرين يقتحمون المسجد الأقصى
مصرع شخص وإصابة 7 في انقلاب سيارة من أعلى كوبري بالبحيرة| صور
استئناف دخول المساعدات الإغاثية إلى غزة عبر معبري العوجة وكرم أبو سالم
إصابة 11 شخصا بالشرقية واندلاع حريق في عقار بالقليوبية.. حوادث اليوم بالمحافظات |تفاصيل
الأوقاف تعقد 27 ندوة حول حرمة التعدي والتخريب ضمن مبادرة «صحح مفاهيمك»
الرئيس السيسي يبحث مع جاي ميونج إنشاء جامعة كورية في مصر
المركز الفلسطيني للدفاع عن حقوق الأسرى يرصد مدى سوء الاحتلال معهم
مقتل طالب بمفك في المدرسة .. تفاصيل جريمة ضربت الدقهلية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

أسعار الأسماك الطازجة بأسواق الوادي الجديد اليوم الإثنين

اسماك ارشيفيه
اسماك ارشيفيه
منصور ابوالعلمين

تشهد أسواق محافظة الوادي الجديد اليوم الإثنين 20 أكتوبر 2025 حالة من الاستقرار في أسعار الأسماك الطازجة، وسط إقبال متزايد من المواطنين على الشراء، خاصة مع وفرة الكميات وتنوع الأصناف المعروضة داخل الأسواق والمنافذ الحكومية، وهو ما أسهم في تلبية احتياجات الأسر من البروتين الحيواني بأسعار مناسبة.

أسعار الأسماك اليوم في الوادي الجديد

سجل كيلو البلطي من مفيض باريس نحو 25 جنيهًا، بينما بلغ سعر البلطي المحلي حوالي 115 جنيهًا للكيلوجرام.
وجاء سعر سمك البوري عند 175 جنيهًا، في حين تراوحت أسعار سمك المكرونة بين 160 و170 جنيهًا للكيلوجرام.
كما سجل الجمبري ما بين 340 و350 جنيهًا، وبلغ سعر البياض من 100 إلى 110 جنيهات.

وأوضح تجار الأسماك أن الوفرة في المعروض تعود إلى نجاح مشروعات الاستزراع السمكي التي انتشرت خلال السنوات الأخيرة في مراكز المحافظة، مستفيدة من الآبار الجوفية ومفيضات السيول كمصادر بديلة للمياه، مما ساهم في توفير كميات كبيرة من الأسماك الطازجة وتقليل الاعتماد على النقل من المحافظات الساحلية.

ويُعد مفيض باريس نموذجًا رائدًا في هذا المجال، حيث أتاح إنتاج كميات وفيرة من البلطي الشعبي بأسعار منخفضة مقارنة بالمحافظات الأخرى، ما ساهم في استقرار السوق وتوفير مصدر بروتيني آمن وصحي للمواطنين.

كما تعمل مديريات التموين والطب البيطري بالتنسيق مع الأجهزة المحلية على تشديد الرقابة لضمان جودة المنتجات ومنع الغش التجاري أو رفع الأسعار دون مبرر.

ويأتي هذا الاستقرار انعكاسًا لنجاح خطة المحافظة في تنمية قطاع الثروة السمكية رغم طبيعتها الصحراوية، من خلال دعم المربين وتوفير الإرشاد الفني، بما يعزز الأمن الغذائي ويساهم في تحسين معيشة المواطنين وتوفير منتجات طازجة طوال العام.

المتهم

الطب الشرعي ينفي وجود علاقة غير سوية بين الطفلين في واقعة الصاروخ الكهربائي بالإسماعيلية

الذهب

700 جنيه نزولا.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن بعد أعلى قمة

المتهم

« زي ما قتلت اتخلص من الجثة » .. مفاجآت صادمة لقاتل زميله أمام النيابة بالإسماعيلية

المتهم

جروب لعلاج الإدمان ونصاب محترف| مفاجأة جديدة في تحقيقات صغير الإسماعيلية

انزلاق طائرة شحن

سقطت بالبحر.. طائرة إماراتية تتعرض لحادث في مطار هونج كونج

أسعار الدواجن

بعد هبوط الأعلاف.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين

فرص عمل

وزارة العمل: 100 فرصة عمل جديدة برواتب تصل إلى 9 آلاف جنيه

سعر الدولار في مصر

سعر الدولار اليوم الإثنين 20-10-2025 في مصر

مرسيدس جي كلاس هيمالايا

أغلى سيارة مرسيدس جي كلاس في العالم | صور

تطبيق امازون

أثر على آلاف المستخدمين .. عطل يضرب خدمات «أمازون ويب سيرفيسز» ما القصة؟

مازدا CX60 موديل 2026

شاهد| مازدا CX60 موديل 2026

بالصور

تشيع جثمان فيفيان الفقي من مسجد الشرطة في أكتوبر.. صور

إيمي سالم
إيمي سالم
إيمي سالم

برندات عالمية.. أسعار فساتين الفنانات تتصدر اهتمام الجمهور في مهرجان الجونة

اطلالات الفنانات
اطلالات الفنانات
اطلالات الفنانات

قوات الدفاع الشعبي والعسكري تنظم عددا من الأنشطة والفعاليات المميزة

قوات الدفاع الشعبي والعسكري تنظم عدد من الأنشطة والفعاليات المميزة
قوات الدفاع الشعبي والعسكري تنظم عدد من الأنشطة والفعاليات المميزة
قوات الدفاع الشعبي والعسكري تنظم عدد من الأنشطة والفعاليات المميزة

وضع ملصقات بالتعريفة الجديدة على سيارات الأجرة بالشرقية

سيارة
سيارة
سيارة

طفل الصاروخ الكهربائي

تحليل DNA للمتهم بقتل زميله بالصاروخ الكهربائي في الإسماعيلية

كيم كارداشيان

كيم كارداشيان تثير الجدل بإطلالة غامضة في حفل Hollywood Academy Gala

وفاة فيفيان الفقي

بسمة وهبة لقنتها الشهادة.. رحلة الإعلامية فيفيان الفقي مع المرض

هاني فرحات

قبله على اليد وزي سعودي.. هاني فرحات يثير الجدل بعد ظهوره مع محمد عبده‎

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: حفلات التكنو عند الأهرامات.. طقوس شيطانية تُهدد قداسة الأرض المصرية

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: الفلسفة وقضايا العصر !

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية في حرب أكتوبر.. صوت الحكمة وقوة الموقف

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: التحدي الحضاري والصبر الإستراتيجي

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: تجار الأزمات

