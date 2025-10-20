أسعار الأسماك الطازجة بأسواق الوادي الجديد اليوم الإثنين

تشهد أسواق محافظة الوادي الجديد اليوم الإثنين 20 أكتوبر 2025 حالة من الاستقرار في أسعار الأسماك الطازجة، وسط إقبال متزايد من المواطنين على الشراء، خاصة مع وفرة الكميات وتنوع الأصناف المعروضة داخل الأسواق والمنافذ الحكومية، وهو ما أسهم في تلبية احتياجات الأسر من البروتين الحيواني بأسعار مناسبة.

أسعار الأسماك اليوم في الوادي الجديد

سجل كيلو البلطي من مفيض باريس نحو 25 جنيهًا، بينما بلغ سعر البلطي المحلي حوالي 115 جنيهًا للكيلوجرام.

وجاء سعر سمك البوري عند 175 جنيهًا، في حين تراوحت أسعار سمك المكرونة بين 160 و170 جنيهًا للكيلوجرام.

كما سجل الجمبري ما بين 340 و350 جنيهًا، وبلغ سعر البياض من 100 إلى 110 جنيهات.

وأوضح تجار الأسماك أن الوفرة في المعروض تعود إلى نجاح مشروعات الاستزراع السمكي التي انتشرت خلال السنوات الأخيرة في مراكز المحافظة، مستفيدة من الآبار الجوفية ومفيضات السيول كمصادر بديلة للمياه، مما ساهم في توفير كميات كبيرة من الأسماك الطازجة وتقليل الاعتماد على النقل من المحافظات الساحلية.

ويُعد مفيض باريس نموذجًا رائدًا في هذا المجال، حيث أتاح إنتاج كميات وفيرة من البلطي الشعبي بأسعار منخفضة مقارنة بالمحافظات الأخرى، ما ساهم في استقرار السوق وتوفير مصدر بروتيني آمن وصحي للمواطنين.

كما تعمل مديريات التموين والطب البيطري بالتنسيق مع الأجهزة المحلية على تشديد الرقابة لضمان جودة المنتجات ومنع الغش التجاري أو رفع الأسعار دون مبرر.

ويأتي هذا الاستقرار انعكاسًا لنجاح خطة المحافظة في تنمية قطاع الثروة السمكية رغم طبيعتها الصحراوية، من خلال دعم المربين وتوفير الإرشاد الفني، بما يعزز الأمن الغذائي ويساهم في تحسين معيشة المواطنين وتوفير منتجات طازجة طوال العام.