ممتعة و ساخنة.. إبراهيم فايق يعلن عن ضيف حلقة اليوم

كشف الإعلامي إبراهيم فايق عن ضيف حلقة اليوم من برنامجة الكورة مع فايق و‏كتب عبر فيسبوك :" محمد الدماطي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي يفتح كل الملفات في ظهور مميز مع إبراهيم فايق ".

وتابع :انتظرونا في حلقة ممتعة وساخنة الليلة من برنامج الكورة مع فايق .

وفي سياق آخر هنّأ الإعلامي إبراهيم فايق نادي بيراميدز بعد تتويجه بلقب كأس السوبر الإفريقي للمرة الأولى في تاريخه، مؤكدًا أن ما يحققه الفريق في الفترة الأخيرة هو ثمرة عمل وجهود كبيرة.

وقال فايق في منشور له عبر حسابه الرسمي بموقع فيسبوك: “مبروووووك لبيراميدز.. بطل السوبر الإفريقي اللجام فك وحصان بيراميدز طاير حرفيًا من كأس مصر لبطولة إفريقيا لبطولة الانتركونتيننتال للسوبر الأفريقي.. فريق مصري كبير وجدير بالتحية والتقدير.. مبروك لمجلس ادارته ولاعبيه والجهاز الفني.. اللي بيحصل ده نتيجة تعبهم ونتيجة فريق أتبنى صح وأخد وقت كافي للنضج والظهور كبير بين الكبار”.

وأشاد فايق بمستوى الفريق وأدائه المتصاعد، معتبرًا أن بيراميدز أصبح نموذجًا لفريق مصري محترف بُني على أسس صحيحة، ونجح في حصد البطولات القارية في وقت قياسي.