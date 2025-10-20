محافظ المنوفية يلتقي أسرة الشاب حسان ويقدم دعما ماليا ويوجه بتقديم الرعاية

التقى اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بمكتبه بالديوان العام " أسرة الشاب حسان " ابن أشمون والذي تعرض لعقر كلب ونقل على أثرها إلى مستشفى أشمون لتلقي المصل المخصص لذلك وتدهور حالته الصحية.

وخلال لقائه ، أجرى محافظ المنوفية اتصالا هاتفياً بوكيل وزارة الصحة بالمنوفية ومدير مستشفى حميات أشمون بشأن الوقوف على الحالة الصحية للحالة والتأكيد على ضرورة إجراء الفحوصات الطبية العاجلة وإمكانية نقله إلى مستشفى أكثر تخصصاً لتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية الطبية الشاملة حتى تماثله للشفاء موجهاً بصرف دعم مالي مراعاة لظروف الأسرة ، كما كلف محافظ المنوفية وكيل وزارة الصحة بعرض الحالة على احد كبار استشاري جراحة المخ والأعصاب للإطمئنان على الحالة ، مؤكداً علي متابعته الشخصية لتطورات الحالة الصحية لابنهم والوقوف بجانبهم وما تم اتخاذه من إجراءات للاطمئنان عليه.

وفي نهاية اللقاء ، أكد محافظ المنوفية علي أن مكتبه مفتوح أمام جميع المواطنين للاستماع لشكواهم ومطالبهم ، ومدى حرصه على التواصل المستمر والفعال مع أبناء وأهالي المنوفية للتعرف على مشاكلهم والإسهام في إيجاد الحلول المناسبة لها وتقديم المساعدة والدعم لذوي الظروف الإنسانية والأسر الأولى بالرعاية ، من جانبها أعربت الاسرة عن سعادتهم بحرص محافظ المنوفية على التواصل معهم والاستماع إلى شكواهم وتلبية مطالبهم ومحاولة تخفيف العبء ورفع المعاناة عن كاهلهم.