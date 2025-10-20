العراق والاتحاد الأوروبي يبحثان التعاون القضائي لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة

بحث رئيس المركز الوطني للتعاون القضائي الدولي بالعراق، اليوم /الإثنين/، مع وفد قضائي رفيع المستوى من وكالة الاتحاد الأوروبي "يوروجست"، التعاون الدولي وتبادل الخبرات في ملفات مكافحة الإرهاب والجرائم المنظمة العابرة للحدود والإبادة الجماعية.



وذكر إعلام القضاء - في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) - أن رئيس المركز الوطني للتعاون القضائي الدولي القاضي علي حسين جفات استقبل، بمقر المركز في بغداد، وفدًا رفيع المستوى ضم عددا من القضاة والمدعين العامين، من وكالة الاتحاد الأوروبي للتعاون القضائي الجنائي "يوروجست"، حيث تم بحث آليات التعاون المستقبلي بين الجانبين بما في ذلك تبادل المعلومات والأدلة، وتطوير القدرات الفنية والقانونية، وإمكانية تشكيل فرق تحقيق مشتركة (JITs) في القضايا ذات الطابع الدولي.



وأكد القاضي جفات أهمية هذه الزيارة في توسيع مجالات التعاون الدولي وتبادل الخبرات القانونية، لاسيما في ملفات مكافحة الإرهاب والجرائم المنظمة العابرة للحدود والإبادة الجماعية، مشيرا إلى حرص مجلس القضاء الأعلى على تعزيز الشراكات مع المؤسسات القضائية الأوروبية بما يخدم العدالة وسيادة القانون.