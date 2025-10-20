قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تفاصيل اجتماع حسام حسن واتحاد الكرة بنجوم منتخب الناشئين قبل المونديال
وزير العمل: حملات تفتيش مكثفة لضمان تطبيق الحد الأدنى للأجور
مشاجرة دموية داخل مدرسة بالمعصرة.. ومطالب بتدخل التعليم لوقف "إهمال الإشراف"
تحالف المعادن الحيوية.. الولايات المتحدة وأستراليا تطلقان استثمارات بـ53 مليار دولار
وفاة محامى الإسكندرية.. قصة أب مات من الخوف على ابنه والرضيع يلحق به بعد ساعات
السودان يعلن إعادة فتح مطار الخرطوم الدولي الأربعاء المقبل
هل في العسل زكاة؟.. أمين الإفتاء يوضح الحكم الشرعي لأصحاب المناحل
رئيس الإسماعيلي عن قرار إحالته للنيابة: والله ما أعرف محدش بلغني.. فيديو
رئيس الإسماعيلي عن قرار إحالته للنيابة: محدش بلغني
متحدث وزارة الرياضة: إحالة ملف نادي الإسماعيلي إلى النيابة العامة بسبب مخالفات وفساد
وظائف حكومية جديدة.. اعرف شروط التعيين وفقا للقانون
جيش الاحتلال يعلن تسلم الصليب الأحمر جثمان محتجز إسرائيلي في غزة
أخبار العالم

استقرار الراند الجنوب إفريقي مع ترقب بيانات التضخم

أ ش أ

شهد الراند الجنوب إفريقي استقرارًا نسبيًا في تعاملات اليوم الاثنين، مع ترقّب المستثمرين لبيانات التضخم المنتظرة هذا الأسبوع وإمكانية إزالة جنوب إفريقيا من "القائمة الرمادية" التابعة لمجموعة العمل المالي الدولية.


وبحلول الساعة 08:11 بتوقيت جرينتش، تم تداول الراند عند مستوى 17.31 مقابل الدولار الأمريكي، مرتفعًا بنسبة 0.2% مقارنة بإغلاق الجمعة الماضي، وفقا لشبكة "سي إن بي سي أفريكا".


ويركز المستثمرون المحليون على بيانات التضخم لشهر سبتمبر، التي من شأنها أن تعطي مؤشرات حول أداء واحد من أكبر الاقتصادات الصناعية في إفريقيا.


وقالت لارا هودس، الخبيرة الاقتصادية في بنك إينفستك، في مذكرة بحثية إن البنك يتوقع ضغوطًا تضخمية محدودة مع ارتفاع طفيف بنسبة 0.1% على أساس شهري، ليبلغ معدل التضخم 3.3% على أساس سنوي، وهو ما يتماشى مع قراءة الشهر السابق ويقترب من هدف البنك المركزي البالغ 3.0%.


ومن المقرر أن تعقد مجموعة العمل المالي الدولية اجتماعها العام خلال الفترة من 22 إلى 24 أكتوبر، حيث يترقب المراقبون قرارا محتملًا بشأن رفع اسم جنوب إفريقيا من قائمتها الرمادية.

