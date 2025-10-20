استقرار الراند الجنوب إفريقي مع ترقب بيانات التضخم

شهد الراند الجنوب إفريقي استقرارًا نسبيًا في تعاملات اليوم الاثنين، مع ترقّب المستثمرين لبيانات التضخم المنتظرة هذا الأسبوع وإمكانية إزالة جنوب إفريقيا من "القائمة الرمادية" التابعة لمجموعة العمل المالي الدولية.



وبحلول الساعة 08:11 بتوقيت جرينتش، تم تداول الراند عند مستوى 17.31 مقابل الدولار الأمريكي، مرتفعًا بنسبة 0.2% مقارنة بإغلاق الجمعة الماضي، وفقا لشبكة "سي إن بي سي أفريكا".



ويركز المستثمرون المحليون على بيانات التضخم لشهر سبتمبر، التي من شأنها أن تعطي مؤشرات حول أداء واحد من أكبر الاقتصادات الصناعية في إفريقيا.



وقالت لارا هودس، الخبيرة الاقتصادية في بنك إينفستك، في مذكرة بحثية إن البنك يتوقع ضغوطًا تضخمية محدودة مع ارتفاع طفيف بنسبة 0.1% على أساس شهري، ليبلغ معدل التضخم 3.3% على أساس سنوي، وهو ما يتماشى مع قراءة الشهر السابق ويقترب من هدف البنك المركزي البالغ 3.0%.



ومن المقرر أن تعقد مجموعة العمل المالي الدولية اجتماعها العام خلال الفترة من 22 إلى 24 أكتوبر، حيث يترقب المراقبون قرارا محتملًا بشأن رفع اسم جنوب إفريقيا من قائمتها الرمادية.