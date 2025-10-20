مدرب المنتخب المغربي يعلن قائمة اللاعبين المشاركين في بطولة كأس العالم تحت 17 سنة في قطر

كشف مدرب المنتخب المغربي لكرة القدم لأقل من 17 سنة، نبيل باها، اليوم، عن قائمة اللاعبين الـ21 الذين تم استدعاؤهم للمشاركة في نهائيات كأس العالم لهذه الفئة، التي ستقام بقطر، خلال الفترة من 3 إلى 27 نوفمبر المقبل.



ووضعت قرعة كأس العالم لأقل من 17 سنة في قطر، المنتخب المغربي في المجموعة الثانية، إلى جانب منتخبات اليابان وكاليدونيا الجديدة والبرتغال.



وتضم قائمة المتنخب المغربي في حراسة المرمى: شعيب بلعروش، سفيان الإدريسي، ياسين بدوي، وفي خط الدفاع: إدريس آيت الشيخ، يوسف بلحسن، حمزة بوهادي، إلياس الحيداوي، إلياس العرباوي، منصف زكري، نسيم المسعودي، وفي خط الوسط: إلياس السعيدي، عبدالله وزان، وسيم درداك، وليد بنصالح، زكرياء الخلفيوي، وفي خط الهجوم: يونس البياضي، زياد باها، إلياس بلمختار، نهيل الحداني، إسماعيل العود، عبدالعالي الداودي.