بعد أدائه اليمين.. حازم حمادة: سأبذل كل الجهود المخلصة لخدمة الوطن والمواطن

أدى النائب المهندس حازم حمادة أمين المراسم المركزية بحزب حماة الوطن، اليمين الدستورية عضوًا بمجلس الشيوخ، وذلك خلال الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثاني للمجلس.

وقال النائب حازم حمادة،إن أداءه لليمن الدستورياً عضو بمجلس الشيوخ هي بداية جديدة ومسؤولية كبيرة تجاه الوطن والمواطن، متعهدا أنه سيبذل كل ما يستطيع من جهود مخلصة خلال دوره البرلمانى بمجلس الشيوخ لدعم مسيرة التنمية بالبلاد فى ظل توجيهات القيادة الرشدة للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأضاف النائب المهندس حازم حمادة، قائلا: أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، حريص كل الحرص علي إثراء الحياة النيابية، بغرفتيها التشريعيتن، مما يعزز مشاركة كافة التيارات السياسية الوطنية في صناعة القرار، والسير في طريق التنمية وخدمة الوطن والموطن.

وتابع النائب المهندس حازم حمادة ، أن وجوده تحت قبه البرلمان تمثل مسؤولية كبيرة تجاه الوطن والمواطن، متعهدا أنه سيبذل كل ما يستطيع من جهود مخلصة خلال دوره البرلمانى بمجلس الشيوخ لدعم مسيرة التنمية بالبلاد فى ظل توجيهات القيادة السياسية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك من خلال أبداء الاراء والرؤئ في إعداد التشريعات والسياسات التى تواكب رؤية مصر 2030، وتدعم مسيرة التنمية والبناء في مختلف المجالات، وفي ظل الجمهورية الجديدة.