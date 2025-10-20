قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

محمد رمضان يصل الجونة لبدء الحملة الدعائية لفيلمه الجديد «أسد»

محمد رمضان
أعلن الفنان محمد رمضان -عبر حسابه الرسمي على تطبيق انستجرام- وصوله للجونة، لبداية الحملة الدعائية لفيلمه الجديد أسد. 

وكتب محمد رمضان، عبر انستجرام: «وصلت الجونة و متحمس احضر معاكم الليلة مؤتمر فيلم أسد اللي هنشوف فيه الاعلان الرسمي الأول وبداية انطلاق الحملة الدعائية للفيلم من مهرجان الجونة للعالم كله بإذن الله .. والجمهور هيقدر يشوف الإعلان الليلة بعد المؤتمر .. ثقة في الله ينال رضاكم واحترامكم وإدهاشكم». 

أعمال محمد رمضان 

انتهى الفنان محمد رمضان من تصوير مشاهده فى أحدث أفلامه “أسد” والمقرر طرحه عام ٢٠٢٦.

وشاركت المخرجة شيرين دياب فيديو عبر حسابها الرسمي بموقع فيسبوك ، أثناء الإحتفال على أنغام أغنية “نمبر 1”.

وفيلم أسد يشهد أول تعاون بين محمد رمضان والمخرج محمد دياب ويشارك في بطولته كل من ماجد الكدواني، كامل الباشا، رزان جمال، أحمد خالد صالح، علي قاسم، أحمد عبد الحميد، إسلام مبارك، ومحمود السراج.

فيلم “أسد”

تدور أحداث الفيلم في حقبة المماليك، حيث يجسد محمد رمضان شخصية “علي الفارسي”، الذي قاد الزنوج لثورة ضد الجيش العباسي عام 1280. يُصنف الفيلم ضمن الأعمال التاريخية التي تسلط الضوء على فترات زمنية هامة في التاريخ الإسلامي.

أبطال فيلم أسد 

“أسد” من بطولة محمد رمضان، والنجمة اللبنانية رزان جمال، وعلى قاسم، وماجد الكدواني، والفنانة السودانية إسلام مبارك، وأحمد داش، والنجم الفلسطيني كامل الباشا.

محمد رمضان الفنان محمد رمضان فيلم أسد أعمال محمد رمضان

المركبات الطائرة الشخصية
فريق Commanders MC
التصوير
تويوتا كورولا مستعملة
