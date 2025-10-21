مقادير بسيطة.. طريقة عمل ميني بان كيك

إذا كنتِ من محبي المعجنات الخفيفة إليكِ طريقة عمل ميني بان كيك.
المقادير
بياض 3 بيضات
صفار 1 بيضة
1 كأس من الحليب السائل
رشة ملح
1 ملعقة صغيرة فانيليا
2 ملعقة صغيرة بيكنغ باودر
1 ملعقة كبيرة زيت نباتي
4 ملعقة كبيرة سكر
1 كأس من الطحين
طريقة التحضير
نخلط كأس الحليب مع صفار البيضة والملح في وعاء .
نضيف الفانيليا والسكر والزيت ونخفق حتى تمتزج المكونات جيداً .
ننخل الطحين والبيكنغ باودر ونضيفها فوق المزيج ونخفق المكونات بالخفاقة اليدوية .
نضع بياض البيض في وعاء ونخفق بالخفاقة الكهربائية حتى يصبح المزيج كثيفاً كالكريمة .
نضيف بياض البيض لمزيج البان كيك بالتدريج مع التحريك بالملعقة باتجاه واحد حتى تمتزج المكونات جيداً .
نوزع ملاعق كبيرة من المزيج في المقلاة ونتركها على نار متوسطة إلى هادئة حتى ونقلبها حتى تنضج من الطرفين .
نضع الميني بان كيك في طبق التقديم ونرشها بالسكر البودرة ونزين بالنوتيلا وبذلك تكون جاهزة .