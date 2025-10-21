مقادير بسيطة.. طريقة عمل ميني بان كيك

إذا كنتِ من محبي المعجنات الخفيفة إليكِ طريقة عمل ميني بان كيك.



المقادير

بياض 3 بيضات

صفار 1 بيضة

1 كأس من الحليب السائل

رشة ملح

1 ملعقة صغيرة فانيليا

2 ملعقة صغيرة بيكنغ باودر

1 ملعقة كبيرة زيت نباتي

4 ملعقة كبيرة سكر

1 كأس من الطحين

طريقة التحضير

نخلط كأس الحليب مع صفار البيضة والملح في وعاء .

نضيف الفانيليا والسكر والزيت ونخفق حتى تمتزج المكونات جيداً .

ننخل الطحين والبيكنغ باودر ونضيفها فوق المزيج ونخفق المكونات بالخفاقة اليدوية .

نضع بياض البيض في وعاء ونخفق بالخفاقة الكهربائية حتى يصبح المزيج كثيفاً كالكريمة .

نضيف بياض البيض لمزيج البان كيك بالتدريج مع التحريك بالملعقة باتجاه واحد حتى تمتزج المكونات جيداً .

نوزع ملاعق كبيرة من المزيج في المقلاة ونتركها على نار متوسطة إلى هادئة حتى ونقلبها حتى تنضج من الطرفين .

نضع الميني بان كيك في طبق التقديم ونرشها بالسكر البودرة ونزين بالنوتيلا وبذلك تكون جاهزة .