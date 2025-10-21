قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
مقادير بسيطة.. طريقة عمل ميني بان كيك

بان كيك
بان كيك
ريهام قدري

إذا كنتِ من محبي المعجنات الخفيفة إليكِ طريقة عمل ميني بان كيك.


المقادير
بياض 3 بيضات
صفار 1 بيضة
1 كأس من الحليب السائل
رشة ملح
1 ملعقة صغيرة فانيليا
2 ملعقة صغيرة بيكنغ باودر
1 ملعقة كبيرة زيت نباتي
4 ملعقة كبيرة سكر
1 كأس من الطحين
طريقة التحضير
نخلط كأس الحليب مع صفار البيضة والملح في وعاء .
نضيف الفانيليا والسكر والزيت ونخفق حتى تمتزج المكونات جيداً .
ننخل الطحين والبيكنغ باودر ونضيفها فوق المزيج ونخفق المكونات بالخفاقة اليدوية .
نضع بياض البيض في وعاء ونخفق بالخفاقة الكهربائية حتى يصبح المزيج كثيفاً كالكريمة .
نضيف بياض البيض لمزيج البان كيك بالتدريج مع التحريك بالملعقة باتجاه واحد حتى تمتزج المكونات جيداً .
نوزع ملاعق كبيرة من المزيج في المقلاة ونتركها على نار متوسطة إلى هادئة حتى ونقلبها حتى تنضج من الطرفين .
نضع الميني بان كيك في طبق التقديم ونرشها بالسكر البودرة ونزين بالنوتيلا وبذلك تكون جاهزة .

