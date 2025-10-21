قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مـ.قتل وإصابة 22 شخصا.. تنظيم القاعدة يهاجم مقر عسكري يمني
تقرير دولي يحذر: خفض تمويل مكافحة الملاريا يهدد حياة ملايين البشر وخسائر بمليارات الدولارات
غدا.. فتح باب التقديم لحج الجمعيات الأهلية لموسم 1447ه
الدماطي يجيب على تساؤلات الجمهور المنافس.. الأهلي بيجيب فلوسه منين؟
تعليق مثير من إبراهيم فايق على فوز منتخب المغرب بكأس العالم للشباب
الأمم المتحدة: 71 هجومًا نفذه المستوطنون ضد الفلسطينيين خلال أسبوع بالضفة الغربية
حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 21 أكتوبر 2025
تغير التوقيت يؤثر على الساعة البيولوجية للجسم ويسبب اضطرابات نفسية.. تفاصيل
«سويلم»: المشروع القومي لضبط النيل يعيد للنهر قدرته الاستيعابية ويواجه أخطار الفيضان
زرافة تستحم في نهر النيل؟.. الحقيقة الكاملة وراء الفيديو المنتشر
رقم الألف.. هل يحسم كريستيانو رونالدو أعظم صراع في تاريخ كرة القدم؟
استقرار نسبي في أسعار الخضراوات والفاكهة بسوق العبور اليوم
أحمد حمدي يكشف تفاصيل مشاركة الرئيس السيسي في القمة المصرية الأوروبية ببروكسل

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
البهى عمرو

أكد الكاتب الصحفي أحمد حمدي، المتخصص في شئون رئاسة الجمهورية، أن القمة المصرية الأوروبية الهامة ببروكسل تاريخية لأنها تعقد لأول مرة من نوعها، وأن الرئيس عبد الفتاح السيسي سيغادر اليوم، وسيقوم بعقد لقاءات كثيرة مع مسؤولي الاتحاد الأوروبي.

وأضاف الصحفي أحمد حمدي ، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهاد سمير وعبيدة أمير، مقدمي برنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد، أنه سيكون هناك لقاءات بالمنتدى الاقتصادي، وأن الرئيس السيسي يمثل مصر بالقمة، وسيكون هناك أمور كثيرة سيتم الحديث عنها بالقمة.

ولفت إلى أن المحاور التي ستكون عليها القمة اقتصادية، وسياسية، وتجارية، الهجرة، والأمن، وأنه سيتم مناقشة الأوضاع الاقليمية بالشرق الأوسط.

عرضت القناة الأولى خبرا عاجلا يفيد بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي، يغادر صباح اليوم، أرض الوطن متوجهًا إلى العاصمة البلجيكية بروكسل، حيث يترأس سيادته وفد لـ المشارك في أعمال القمة المصرية الأوروبية الأولى، والمقرر انعقادها غدا الثاني والعشرين من شهر أكتوبر الجاري.


وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن انعقاد هذه القمة التاريخية، الأولى من نوعها بين مصر والاتحاد الأوروبي، يأتي تتويجًا لمسار الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي تم إطلاقها رسميًا في القاهرة في مارس ٢٠٢٤، مؤكّدًا أن  الرئيس سيجري، على هامش الزيارة، سلسلة من اللقاءات المهمة مع كبار مسؤولي الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى عدد من القادة الأوروبيين، كما سيعقد سيادته لقاءً مع جلالة ملك بلجيكا.


وأوضح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن زيارة الرئيس تهدف إلى ترسيخ أطر التعاون والتنسيق السياسي مع الجانب الأوروبي وكذا مع بلجيكا إزاء القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، كما تتضمن الزيارة شقاً اقتصاديًا محوريًا، حيث يُعقد على هامشها منتدى اقتصادي موسّع حول فرص الاستثمار في مصر، بمشاركة واسعة من كبريات الشركات الأوروبية وقيادات قطاع الأعمال، إلى جانب مناقشة الرؤية المصرية لمكافحة الهجرة غير الشرعية، وعدد من الملفات الحيوية التي تحظى باهتمام مشترك.
 

امام عاشور

حالته صعبة ولازم يتحجز.. إعلامي يطلب الدعاء لـ إمام عاشور

الفنان مصطفى هريدي

ليا ابن معرفش عنه حاجة.. مصطفى هريدي يبكي أثناء حديثه عن أسرار حياته

أسعار الدواجن

عكس التوقعات.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الثلاثاء

تراجع مفاجئ يضرب سعر الذهب بعد وصول عيار 21 إلى 5900 جنيه بدون مصنعية

تراجع مفاجئ يضرب سعر الذهب بعد وصول عيار 21 إلى 5900 جنيه

صورة لسد النهضة

خبير يكشف بالصور الفضائية: توقف جميع توربينات سد النهضة وإمرار المياه عبر المفيض

العدادات الذكية

الكهرباء تطرح كارتا جديدا لشحن العدادات الذكية بثلاث مزايا

الفنان مصطفى هريدي

مصطفى هريدي: مش بتعاطى مخدرات وأقول لإيناس الدغيدي ربنا يسامحك

المنزل من الخارج

منزل يحكي الجريمة.. حكايات مرعبة في واقعة الصاروخ الكهربائي بالإسماعيلية

الرئيس عبدالفتاح السيسي

القمة المصرية الأوروبية الأولى.. القاهرة تعيد رسم خريطة الشراكة مع أوروبا

صورة أرشيفية

استولى على أموال"تكافل وكرامة".. المشدد 15 عامًا لكهربائي في سوهاج| القصة الكاملة

الأتوبيس الطائر بأسيوط يستهدف 15 مدرسة بالبدارى للوقوف على معدلات الانضباط والأداء المدرسى.. ما القصة ؟

الأتوبيس الطائر بأسيوط يستهدف 15 مدرسة بالبدارى للوقوف على معدلات الانضباط والأداء المدرسى.. ما القصة ؟

طريقة تنظيف الميكروويف بالخل والليمون بسهولة.. نتائج مذهلة في دقائق

طريقة تنظيف الميكروويف بخطوات بسيطة وسريعة
طريقة تنظيف الميكروويف بخطوات بسيطة وسريعة
طريقة تنظيف الميكروويف بخطوات بسيطة وسريعة

بسعر 14 ألف دولار.. أرخص سيارة شيفروليه في العالم

شيفروليه
شيفروليه
شيفروليه

الكشف عن مشكلة خطيرة في الفتيس ثماني السرعات من جنرال موتورز

جنرال موتورز
جنرال موتورز
جنرال موتورز

هل يمكن أن يصبح فيتامين سي سلاحا طبيعيا ضد البرد والحساسية؟.. دراسات تفجر الحقيقة

دور فيتامين سي في علاج نزلات البرد والحساسية
دور فيتامين سي في علاج نزلات البرد والحساسية
دور فيتامين سي في علاج نزلات البرد والحساسية

وزير الدفاع يستقبل وزير الداخلية ووفد من قيادات الشرطة لتقديم التهنئة بمناسبة الإحتفال بالذكرى 52 لإنتصارات أكتوبر

وزير الدفاع يستقبل وزير الداخلية ووفد من قيادات الشرطة لتقديم التهنئة بمناسبة الذكرى 52 لإنتصارات أكتوبر

