القبض على 6 أشخاص ينقبون عن الآثار داخل منزل بالتبين

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 6 أشخاص بالقاهرة لقيامهم بأعمال الحفر والتنقيب غير المشروع عن الآثار.

أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام 6 أشخاص "أحدهم له معلومات جنائية" بالتنقيب غير المشروع عن الآثار داخل أحد العقارات الكائنة بدائرة قسم شرطة التبين.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وتم ضبطهم حال قيامهم بأعمال الحفر، وبحوزتهم (الأدوات المستخدمة فى الحفر)، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك فى إطار مكافحة جرائم الحفر والتنقيب غير المشروع عن الآثار.