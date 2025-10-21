أثناء إحضارها الأطفال من المدرسة.. زوج يطعن زوجته بسلاح أبيض أمام مدرسة في المنوفية

شهدت مدينة السادات في محافظة المنوفية حادثا مأساويا بعدما قام زوج يطعن زوجته بسلاح أبيض أمام مدرسة بالمدينة.

تلقي اللواء علاء الجاحر مدير أمن المنوفية إخطارا من العقيد نضال المغربي مأمور مركز السادات بقيام زوج بطعن زوجته بسلاح أبيض أمام مدرسة بحي الزيتون بالمدينة.

بالانتقال تبين قيام زوج بطعن زوجته عدة طعنات أمام مدرسة بحي الزيتون أثناء إحضارها الاطفال من المدرسة وفر هاربا.

فيما تكثف قولت الأمن من جهودها لضبط مرتكب الحادث ومعرفة تداعيات الواقعة وسبب قيام الزوج بذلك.

فيما تم نقل الزوجة الي مستشفي السادات في حالة صحية سيئة بين الحياة والموت.

وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.