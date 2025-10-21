الحكم يارا عاطف تشارك في مونديال الناشئات بالمغرب لأول مرة

أ ش أ

أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" تعيين طاقم تحكيم لقاء منتخبي ساموا وكندا المقرر إقامتها غدا /الأربعاء/ باستاد محمد الخامس في كأس العالم للناشئات تحت 17 سنة المقامة حاليًا بالمغرب.



الطاقم يضم جوزفين وانجيرو حكما للساحة ويعاونها كلا من أليس أوموتيسي والمصرية يارا عاطف مساعد ثاني وفيمارست ديذا حكما رابعًا وسانتا فيليسيا حكمًا احتياطيا.



وسبق ليارا عاطف المشاركة في العديد من البطولات الإفريقية والدولية، أبرزها كأس الأمم الإفريقية للسيدات وكأس الأمم الإفريقية للمحليين، بالإضافة إلى مونديال العالم للسيدات في الدومينيكان.