غلق باب التصويت في الجمعية العمومية لنادي الزمالك
الشرطة الهولندية توقف 230 مشجعا لنابولي قبل مواجهة آيندهوفن في دوري الأبطال
تشكيل برشلونة ضد أولمبياكوس في دوري أبطال أوروبا.. يامال يقود الهجوم
محمد الشيبي أفضل لاعب في مباراة بيراميدز وفاركو
فئات ممنوعة من حج الجمعيات هذا العام.. هل أنت منهم؟
بيراميدز يواصل انتصاراته ويهزم فاركو بثنائية في الدوري
ماجدة خير الله تهاجم لميس الحديدي بسبب حوارها مع أمينة خليل في مهرجان الجونة
القبض على 3 بلطجية تعدوا على مسن بالقاهرة
الإفتاء: الخميس أول أيام شهر جمادى الأول لعام 1447 هجريا
بيراميدز يضيف الثاني في شباك فاركو برأسية مصطفى فتحي
بريطانيا ترفع هيئة تحرير الشام من قائمتها للمنظمات الإرهابية
يا أبيض أو أسود| تفاصيل جديدة في أزمة حسام غالي ورئيس الأهلي
محافظات

لجنة من معهد تكنولوجيا المعلومات تتابع فعاليات الدورة التدريبية بمدينة القصير

ابراهيم جادالله

وجه اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، بدعم مراكز التدريب على علوم الحاسب الآلي وتوفير المنح التدريبية لرفع الوعي التكنولوجي والاستثمار في طاقات الشباب، شهد مركز التدريب على علوم الحاسب الآلي بمدينة القصير زيارة لجنة من معهد تكنولوجيا المعلومات (ITI) لمتابعة فعاليات الدورة التدريبية الجارية بالمركز.

دعم التحول الرقمي وتنمية الكوادر الشابة

وأوضح الأستاذ عابدين سعيد، سكرتير المدينة، أن زيارة اللجنة تأتي في إطار حرص الدولة على دعم برامج التحول الرقمي وتطوير القدرات البشرية في مجالات تكنولوجيا المعلومات، مشيراً إلى أن التعاون مع معهد تكنولوجيا المعلومات يعكس اهتمام القيادة السياسية بتأهيل الشباب لسوق العمل الحديث.

مناقشة مشروعات التخرج وتقييم المتدربين

وأشار إلى أن اللجنة ناقشت خلال زيارتها مشروعات التخرج الخاصة بالمنحة التدريبية (IT Professional)، التي نُفذت ضمن خطة معهد تكنولوجيا المعلومات للعام التدريبي 2025 / 2026، والتي تهدف إلى إعداد كوادر شبابية مؤهلة قادرة على العمل في بيئة رقمية متطورة، بالإضافة إلى عقد لقاء توعوي لتحفيز المتدربين على الاستمرار في تطوير مهاراتهم التقنية.

وفد معهد تكنولوجيا المعلومات

وضمت اللجنة الزائرة كلاً من:

العميد علي محمد كمال، مدير برنامج التدريب المكثف بالمحافظات،

الدكتور وليد سميح عبد الحميد، مدير إدارة الدعم الفني بمعهد تكنولوجيا المعلومات،

الأستاذ عمار محمد شاهين، مدير تدريب برنامج التدريب المكثف لشباب الخريجين بالمحافظات.

وأكد أعضاء اللجنة أن مدينة القصير تمثل نموذجاً ناجحاً في تطبيق برامج بناء القدرات الرقمية، مؤكدين استمرار التعاون بين المعهد والوحدة المحلية لتعزيز فرص التدريب للشباب ودعم ريادة الأعمال التكنولوجية في محافظة البحر الأحمر.

