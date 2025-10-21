محافظ الإسماعيلية يتابع الإعداد لاحتفالية إعادة افتتاح "النصب التذكاري للدفاع عن قناة السويس"

عقد محافظ الإسماعيلية أكرم محمد جلال، اجتماعا، اليوم الثلاثاء، مع القيادات المحلية بالإقليم لمتابعة آخر الاستعدادات والتجهيزات لإقامة افتتاح "النصب التذكاري التاريخي للدفاع عن قناة السويس" بمنطقة "جبل مريم" بالإسماعيلية .

وقال محافظ الإسماعيلية إن هذا الافتتاح التاريخي الأثري الضخم، سيشارك به الوزراء والدبلوماسيون والملحقون والشخصيات البارزة في الدولة وسيتم إخراجه بالشكل الذي يليق باسم المحافظة بالتعاون والتنسيق مع عدة جهات شريكة منها هيئة قناة السويس وجامعة قناة السويس، وذلك في إطار احتفالات المحافظة بعيدها القومي بالتزامن مع مرور 156 عاما على افتتاح قناة السويس ومرور 100 عام على بدء إنشاء النصب التذكاري للدفاع عن قناة السويس .

وتم خلال الاجتماع، متابعة آخر المستجدات لإقامة احتفالية النصب التذكاري للدفاع عن قناة السويس بمنطقة "جبل مريم"، والذي يعتبر تخليدا لرفات الجنود القتلى في الحرب العالمية الأولى حيث أقيم على ربوة تم اختيارها لكونها شاهدة على المعارك التي دارت على أرضها .

كما أن النصب التذكاري سيضع الإسماعيلية على الخريطة السياحية من خلال تسليط الضوء على إمكانياتها السياحية والبيئية حيث يتم دراسة إدراج زيارة عدد من الأماكن التاريخية بالمحافظة خلال برنامج الاحتفال، حيث تم مناقشة التعاون والتنسيق مع عدد من الوزارات والمؤسسات والهيئات منها وزارات السياحة والآثار، الثقافة، والخارجية، وكذلك هيئة قناة السويس، كما تم مناقشة الترتيبات اللازمة لإقامة الاحتفالية، داخل وخارج النصب هذا إلى جانب عرض الأماكن المقترحة للتجميل والتطوير من أجل إبراز الوجه الجمالي والحضاري للمحافظة .

وخلال الاحتفالية، سيتم تنظيم سوق لبيع الهدايا التذكارية، ومنتجات ذات طابع تاريخي وأثري بالتعاون والتنسيق بين "وحدة تكافؤ الفرص" ومنصة "أيادي مصر" بجانب معرضا للصور التذكارية لهيئة قناة السويس والصور التاريخية لتاريخ محافظة الإسماعيلية النضالي .

في سياق متصل، تابع محافظ الإسماعيلية التجهيزات النهائية لإقامة النسخة الخامسة والعشرين من مهرجان الإسماعيلية الدولي للفنون الشعبية بمناسبة اليوبيل الفضي والمقرر إقامته خلال الفترة من 24 حتى 30 أكتوبر.

ويقام طابور عرض للفرق المشاركة في المهرجان يوم الجمعة المقبل، أمام مبنى ديوان عام المحافظة، ويقام حفل الافتتاح يوم السبت 25 أكتوبر في القاعة الرئيسية بالمسرح الروماني والذي يقام به أيضًا حفل الختام يوم الخميس الموافق 30 أكتوبر، إضافة إلى متابعة توقيتات وصول الفرق المشاركة في المهرجان سواء الفرق الأجنبية والعربية والمصرية.