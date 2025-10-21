قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أحمد موسى: 4 مليارات يورو شريحة ثانية ستعلن من الاتحاد الأوروبي بدعم مصر
بعد خسارته نوبل .. ترامب يفوز بجائزة مهندس السلام من مؤسسة ريتشارد نيكسون
أحمد موسى يكشف جدول أعمال الرئيس السيسي في القمة «المصرية الأوروبية» ببروكسل.. غدًا الأربعاء
الآلاف يحيون الليلة الختامية لذكرى استقرار رأس الحسين بمصر |شاهد
وزراء الليكود يطالبون الرئيس الإسرائيلي هرتسوج بالعفو عن نتنياهو في قضايا الفساد
بث مباشر | أحمد موسى يكشف كواليس زيارة الرئيس السيسي لـ بروكسل
بعد تعيينه في مجلس الشيوخ .. تكريم ياسر جلال من مهرجان وهران مع نادية الجندي
الجدري المائي .. كيفية العلاج منه بعد إصابة 24 طالبا
الذهب يواصل تراجعه في التعاملات المسائية .. اعرف سعر عيار 21 الآن
هاآرتس: مكتب رئيس إسرائيل ناقش مع عائلات الرهائن احتمال العفو عن نتنياهو في قضايا الفساد
نتنياهو يقيل رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي تساحي هنغبي
هل على ذهب الزينة زكاة؟.. أمين الإفتاء يوضح حكم الشرع
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الإسماعيلية يتابع الإعداد لاحتفالية إعادة افتتاح النصب التذكاري للدفاع عن قناة السويس

محافظ الإسماعيلية يتابع الإعداد لاحتفالية إعادة افتتاح "النصب التذكاري للدفاع عن قناة السويس"
محافظ الإسماعيلية يتابع الإعداد لاحتفالية إعادة افتتاح "النصب التذكاري للدفاع عن قناة السويس"
أ ش أ

عقد محافظ الإسماعيلية أكرم محمد جلال، اجتماعا، اليوم الثلاثاء، مع القيادات المحلية بالإقليم لمتابعة آخر الاستعدادات والتجهيزات لإقامة افتتاح "النصب التذكاري التاريخي للدفاع عن قناة السويس" بمنطقة "جبل مريم" بالإسماعيلية .

وقال محافظ الإسماعيلية إن هذا الافتتاح التاريخي الأثري الضخم، سيشارك به الوزراء والدبلوماسيون والملحقون والشخصيات البارزة في الدولة وسيتم إخراجه بالشكل الذي يليق باسم المحافظة بالتعاون والتنسيق مع عدة جهات شريكة منها هيئة قناة السويس وجامعة قناة السويس، وذلك في إطار احتفالات المحافظة بعيدها القومي بالتزامن مع مرور 156 عاما على افتتاح قناة السويس ومرور 100 عام على بدء إنشاء النصب التذكاري للدفاع عن قناة السويس .

وتم خلال الاجتماع، متابعة آخر المستجدات لإقامة احتفالية النصب التذكاري للدفاع عن قناة السويس بمنطقة "جبل مريم"، والذي يعتبر تخليدا لرفات الجنود القتلى في الحرب العالمية الأولى حيث أقيم على ربوة تم اختيارها لكونها شاهدة على المعارك التي دارت على أرضها .

كما أن النصب التذكاري سيضع الإسماعيلية على الخريطة السياحية من خلال تسليط الضوء على إمكانياتها السياحية والبيئية حيث يتم دراسة إدراج زيارة عدد من الأماكن التاريخية بالمحافظة خلال برنامج الاحتفال، حيث تم مناقشة التعاون والتنسيق مع عدد من الوزارات والمؤسسات والهيئات منها وزارات السياحة والآثار، الثقافة، والخارجية، وكذلك هيئة قناة السويس، كما تم مناقشة الترتيبات اللازمة لإقامة الاحتفالية، داخل وخارج النصب هذا إلى جانب عرض الأماكن المقترحة للتجميل والتطوير من أجل إبراز الوجه الجمالي والحضاري للمحافظة .

وخلال الاحتفالية، سيتم تنظيم سوق لبيع الهدايا التذكارية، ومنتجات ذات طابع تاريخي وأثري بالتعاون والتنسيق بين "وحدة تكافؤ الفرص" ومنصة "أيادي مصر" بجانب معرضا للصور التذكارية لهيئة قناة السويس والصور التاريخية لتاريخ محافظة الإسماعيلية النضالي .

في سياق متصل، تابع محافظ الإسماعيلية التجهيزات النهائية لإقامة النسخة الخامسة والعشرين من مهرجان الإسماعيلية الدولي للفنون الشعبية بمناسبة اليوبيل الفضي والمقرر إقامته خلال الفترة من 24 حتى 30 أكتوبر.

ويقام طابور عرض للفرق المشاركة في المهرجان يوم الجمعة المقبل، أمام مبنى ديوان عام المحافظة، ويقام حفل الافتتاح يوم السبت 25 أكتوبر في القاعة الرئيسية بالمسرح الروماني والذي يقام به أيضًا حفل الختام يوم الخميس الموافق 30 أكتوبر، إضافة إلى متابعة توقيتات وصول الفرق المشاركة في المهرجان سواء الفرق الأجنبية والعربية والمصرية.

محافظ الإسماعيلية أكرم محمد جلال افتتاح النصب التذكاري التاريخي للدفاع عن قناة السويس منطقة جبل مريم بالإسماعيلية الافتتاح التاريخي الأثري الضخم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

800 جنيه دفعة واحدة.. تراجع حاد في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 يسجل هذا الرقم

تراجع مفاجئ يضرب سعر الذهب بعد وصول عيار 21 إلى 5900 جنيه بدون مصنعية

تراجع مفاجئ يضرب سعر الذهب بعد وصول عيار 21 إلى 5900 جنيه

وزير التربية والتعليم

فتح باب التقديم في إعارات المعلمين 2026 حتى 20 ديسمبر| اعرف الأوراق المطلوبة

سعر الذهب في مصر

تراجع جديد.. أسعار الذهب بمستهل التعاملات المسائية يوم الثلاثاء

مفاجأة في مصرع 8 بانهيار عقار: قبل السقوط بساعات قدم الأهالي شكاوى بوجود تصدعات والمهندس راح شافه ومشى

مفاجأة في مصرع 8 بانهيار عقار.. قبل الواقعة بساعات قدم الأهالي شكاوى بوجود تصدعات والمهندس "شافها ومشى"

المجني عليه والمتهم

استخدم أدوات والده النجار.. شاكوش وصاروخ كهربائي «سلاح الجريمة» في واقعة طفل الإسماعيلية

وزير التربية والتعليم

قرارات عاجلة بشأن امتحانات شهر أكتوبر لطلاب أولى و 2 ثانوي

الخطيب وحسام غالي

يا أبيض أو أسود| تفاصيل جديدة في أزمة حسام غالي ورئيس الأهلي

ترشيحاتنا

المضبوطات

القبض على 3 أشخاص يديرون مصنعين بدون ترخيص بالقليوبية

المتهم

الداخلية تكشف حقيقة تعرض نزيل للتعذيب داخل محبسه بالإسكندرية

مكتب البريد

على طريقة لصوص ولكن ظرفاء.. عامل يحفر داخل مسجد للوصول لمكتب بريد لسرقته بالإسكندرية

بالصور

صناع فيلم الحياة بعد سهام يحتفون بعرضه على السجادة الحمراء لمهرجان الجونة

أبطال فيلم الحياة بعد سهام
أبطال فيلم الحياة بعد سهام
أبطال فيلم الحياة بعد سهام

حسين فهمي : دعمت القضية الفلسطينية بمهرجان القاهرة .. والجونة برع في إظهار معاناة غزة

حسين فهمي
حسين فهمي
حسين فهمي

أخبار السيارات| سبب صوت الطقطقة في سيارات هوندا.. ومشاكل خطيرة في فتيس جنرال موتورز

نشرة السيارات
نشرة السيارات
نشرة السيارات

أكثر 5 سيارات مبيعًا في عام 2025.. فورد وشيفروليه تتصدران

سيارات
سيارات
سيارات

فيديو

فستان رانيا يوسف

بفستان جريء ولامع.. رومانسية وحب رانيا يوسف لزوجها في مهرجان الجونة

فيلم المستعمرة

توتر وغموض ورحلة انتقام… صدور الإعلان التشويقي الرسمي لفيلم المستعمرة

حسين فهمي ويسرا من مهرجان الجونة السينمائي

بكاء يسرا وحسين فهمي تأثرا بفيديو عن المساعدات الإنسانية

هشام وليلى والتسمم

هشام جمال يكشف عن تعرضه هو وليلى زاهر للتسمم خلال شهر العسل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: دعوة للنقاش!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كيف نتجاوز شخص لازلنا نحبه ؟

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: في يوم ما

ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: إرادة شعب صنعت مجدا

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: المرحلة الثانية لخطة ترامب.. النجاح أو الانفجار

المزيد