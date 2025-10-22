محافظ الجيزة يوجه بتركيب الأعلام في المسارات المحددة لاحتفالية المتحف المصري الكبير

أكد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة أنه تم إعداد خطة عمل متكاملة تتضمن جميع الإجراءات والأعمال المطلوبة استعدادًا لافتتاح المتحف المصري الكبير، بما يضمن ظهور محافظة الجيزة بالمظهر الحضاري اللائق بهذا الحدث التاريخي الفريد، وبما يتناسب مع حجم الجهود المبذولة من مختلف الجهات المعنية.

ووجّه المحافظ، خلال اجتماع المجلس التنفيذي اليوم/الأربعاء/، الأجهزة التنفيذية المختصة برفع درجة الاستعداد القصوى، مع ضرورة المتابعة الميدانية اللحظية لمعدلات تنفيذ أعمال التطوير الجارية بالمنطقة المحيطة بالمتحف والطرق المؤدية إليه والصيانات الدورية لها والاهتمام بأعمال النظافة العامة والإنارة والتشجير وتنسيق الموقع العام بما يليق بهذا الحدث العالمي المرتقب.



وشدد المحافظ على ضرورة رفع مستوى النظافة بجميع القطاعات والمحاور وإزالة الإشغالات والتواجدات العشوائية، مع متابعة أعمال الإنارة وصيانة أعمدة الكهرباء، فضلًا عن تطوير الطرق والشوارع من خلال صيانة الأرصفة، وتركيب ودهان البلدورات، وتخطيط الشوارع، إلى جانب تنفيذ أعمال الزراعة والتشجير وصيانة المسطحات الخضراء بالمواقع المحددة.

كما وجّه المحافظ بتركيب الأعلام في المسارات المحددة للاحتفالية ومتابعة عناصر الرؤية البصرية من بنرات وإضاءات وتنسيق واجهات العقارات بما يسهم في إضفاء المظهر الجمالي اللائق على المنطقة المحيطة بالمتحف.



وأكد المحافظ كذلك على رفع كفاءة الطرق والمحاور المؤدية للمناطق الأثرية والسياحية، والطرق المؤدية إلى مطار سفنكس الدولي ومحيط فنادق إقامة الوفود الرسمية، بما يحقق السيولة المرورية والانضباط الكامل خلال فعاليات الافتتاح، موجهًا بتكثيف عمال النظافة والمعدات وفرق الصيانة بمختلف القطاعات، لضمان سرعة الإنجاز واستدامة مستوى الأداء الميداني على مدار الساعة.



وفي هذا السياق، وجّه المحافظ الشكر والتقدير لجميع الأجهزة التنفيذية والجهات المشاركة على ما يبذلونه من جهود مخلصة ومستمرة في تنفيذ خطط العمل الخاصة بأعمال التطوير والتجميل، مؤكدًا أن تلك الجهود المشرفة تعكس روح التعاون والتكامل بين مختلف قطاعات المحافظة بما يسهم في إنجاح الحدث العالمي المرتقب.



وقام المحافظ بتوزيع المهام والمسؤوليات على رؤساء الأحياء والمراكز والمدن وهيئة النظافة والتجميل، وتحديد المناطق المنوطة بكل حي ومركز، لضمان التنفيذ الدقيق والمستمر لكافة الأعمال وفق الجداول الزمنية المحددة، وذلك في إطار الاستعدادات النهائية لمحافظة الجيزة لافتتاح المتحف المصري الكبير.



وأكد استمرار المتابعة الميدانية اليومية من جميع الأجهزة المعنية؛ لضمان جاهزية محافظة الجيزة للحدث العالمي المرتقب وظهورها بالصورة المشرفة التي تليق بمكانتها التاريخية والحضارية.